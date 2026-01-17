Lý do thủ môn U23 Jordan dù cản được cú penalty nhưng bàn thắng vẫn được công nhận

HHTO - Loạt sút luân lưu giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan đã chứng kiến một tình huống hiếm gặp, khiến không ít khán giả thắc mắc khi trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho đội bóng xứ Mặt trời mọc, dù cú đá ban đầu đã bị thủ môn phía U23 Jordan cản phá.

U23 Nhật Bản đã giành quyền đi tiếp sau màn rượt đuổi nghẹt thở với U23 Jordan ở trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026, khép lại bằng chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Ở lượt sút luân lưu thứ hai của mình, Yutaka Michiwaki của U23 Nhật Bản thực hiện cú dứt điểm khá căng. Thủ môn U23 Jordan đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng. Tuy nhiên, thay vì bật ra ngoài, bóng lại nảy bổng lên không trung, sau đó rơi xuống phía trong khung thành rồi lăn qua vạch vôi. Trọng tài ngay lập tức xác nhận Nhật Bản đá thành công lượt sút.

Lượt sút luân lưu thứ hai của U23 Nhật Bản xuất hiện tình huống hy hữu.

Quyết định này khiến nhiều người xem nhầm tưởng rằng bàn thắng không hợp lệ vì bóng đã bị thủ môn cản phá. Thực tế, theo Luật 14 của IFAB về đá phạt đền, bóng vẫn được coi là “trong cuộc” sau khi chạm thủ môn, xà ngang hoặc cột dọc. Miễn là cầu thủ thực hiện không chạm bóng lần thứ hai và không có sự can thiệp trái luật nào khác, bàn thắng vẫn được công nhận nếu bóng đi vào lưới.

Trong tình huống của Michiwaki, tiền đạo U23 Nhật Bản hoàn toàn không có pha chạm bóng tiếp theo. Quỹ đạo bóng sau pha cản phá là ngẫu nhiên, xuất phát từ chính phản xạ của thủ môn Jordan. Vì vậy, việc bóng rơi xuống và lăn vào lưới là hợp lệ, và quyết định của trọng tài được đánh giá là chính xác.

Tình huống của Michiwaki được xem là một trong những khoảnh khắc hy hữu của giải đấu, đồng thời cũng là ví dụ điển hình cho thấy những chi tiết trong luật thi đấu có thể tạo ra bước ngoặt lớn ở các trận cầu căng thẳng. Với quyết định đúng luật, trọng tài đã góp phần giữ sự công bằng cho trận đấu, dù tranh cãi là điều khó tránh khỏi trong những khoảnh khắc kịch tính như vậy.