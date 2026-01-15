Từ một sản phẩm lỗi, chú ngựa bông “khóc nhè” bỗng thành ngôi sao được săn đón

HHTO - Một sản phẩm chú ngựa bông màu đỏ được tạo ra ở Trung Quốc nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp tới bỗng trở thành “ngôi sao mạng”, bắt đầu từ một sai sót: Một công nhân đã may ngược phần miệng chú ngựa, khiến nó không cười mà lại… mếu. Ai ngờ, giờ đây rất nhiều người “săn lùng” sản phẩm “ngựa khóc nhè” này.

Chú ngựa bông với đôi mắt rưng rưng, miệng “mếu” như sắp khóc đã bất ngờ “được lòng” cư dân mạng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á khác. Trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc, Singapore, Philippines…, nhiều người đều muốn đặt mua chú ngựa được đặt biệt danh là Cry-Cry Horse (Ngựa Khóc Nhè) này.

Những chú Ngựa Khóc Nhè được bày ở Hội chợ Thương mại Quốc tế tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ảnh: IC.

Điều thú vị ở đây là Cry-Cry Horse không được chủ ý tạo ra như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì chẳng nhà máy nào lại tạo ra đồ chơi linh vật Tết Nguyên đán với cái miệng mếu cả. Mà thực tế, Cry-Cry Horse ra đời do một… lỗi may.

Theo trang China Daily, trong bản thiết kế gốc thì chú ngựa này có cái miệng cười dễ thương, nhưng trong lúc may sản phẩm, một công nhân ở một nhà máy tại tỉnh Chiết Giang đã ghép ngược phần miệng, khiến chú ngựa trông nửa như mếu máo, nửa như hờn dỗi.

Từ một lỗi sản xuất, giờ đây có 2 sản phẩm thú vị: Ngựa Vui Vẻ (Smiley Horse) và Ngựa Khóc Nhè (Cry-Cry Horse). Ảnh: IC.

Sau đó, một người ở Hàng Châu mua trúng sản phẩm lỗi nên mới liên lạc với công ty, đề nghị đổi. Thế nhưng khi những hình ảnh món đồ chơi bị lỗi được đăng lên mạng, bỗng nhiên rất, rất nhiều cư dân mạng đặt tên cho nó là Cry-Cry Horse rồi nói muốn mua “phiên bản lỗi” này.

Thậm chí, hashtag về Cry-Cry Horse đã được xem đến hơn 100 triệu lượt trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Rất nhiều người đặt mua Ngựa Khóc Nhè, có người thì mua cả phiên bản chuẩn lẫn phiên bản lỗi để thể hiện rằng trong cuộc sống luôn có cả vui và buồn. Ảnh: China Daily.

Các trang tin ở Trung Quốc viết, nhiều người nói họ nhìn thấy chính mình qua biểu cảm của Cry-Cry Horse: Buồn một chút, mệt một chút, thậm chí dỗi một chút, nhưng vẫn đứng vững. Và khi trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh hoàn hảo, thì một món đồ chơi “không hoàn hảo” lại khiến nhiều người tìm được sự đồng cảm. Cũng có những người đặt mua Ngựa Khóc Nhè làm quà tặng bạn bè với thông điệp: Buồn một chút cũng không sao, vẫn đáng yêu mà.

Vì rất nhiều người muốn mua Ngựa Khóc Nhè nên hiện nay hơn 10 dây chuyền sản xuất đang hoạt động liên tục mà vẫn không kịp giao hàng, thời gian chờ nhận hàng đã kéo dài đến tận tháng 3/2026. Giá sản phẩm thì vẫn giữ nguyên: 25 tệ (khoảng 95.000 đồng) cho một chú ngựa bông cao khoảng 20 cm.

Thậm chí du khách cũng thích mua Ngựa Khóc Nhè. Ảnh: Economic Daily.

Câu chuyện về Cry-Cry Horse cho thấy rằng đôi khi, chính những điều không hoàn hảo lại tạo nên sự kết nối mạnh mẽ nhất. Như cách một netizen ở Trung Quốc viết: “Trông chú ngựa thật đáng yêu và bướng bỉnh. Trong năm Ngựa tới đây, chúng ta hãy kiên định như chú ngựa đó nhé”.