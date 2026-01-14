Sức hút nào khiến nhu cầu "sắm" iPhone 4 tăng kỷ lục gần 1000% trong năm qua?

HHTO - Nhu cầu mua iPhone 4 tăng gấp gần 10 lần chỉ trong một năm qua. Điều gì đã khiến một chiếc điện thoại "cổ" ra mắt cách đây hơn 15 năm bỗng "hồi sinh" trở thành vật phẩm được giới trẻ săn lùng?

Nghiên cứu từ Compare and Recycle - công ty hoạt động trong thị trường tái chế và tái sử dụng điện thoại thông minh cho biết lượng từ khóa "mua iPhone 4" trên Google tăng kỷ lục 979% chỉ trong một năm qua. Mức tăng gấp gần 10 lần là chỉ số đáng chú ý đối với mẫu điện thoại đã ngừng sản xuất từ hơn một thập kỷ trước.

Trên mạng xã hội Weibo, chủ đề này leo top Hot Search, hút hơn 96 triệu lượt truy cập cùng 21K bài đăng thảo luận. Theo cộng đồng mạng Trung Quốc, sức hấp dẫn của iPhone 4 lại đến từ chính những điểm hạn chế của chúng.

Các nhà sáng tạo nội dung cho biết camera 5 megapixel của iPhone 4 tạo ra "tác phẩm" có sức hút đặc biệt. Chất ảnh có độ nhiễu hạt (grainy), tông màu ấm, tương phản thấp được cho là giàu cảm xúc hơn so với những bức hình siêu nét của các dòng iPhone đời mới.

Cơn sốt quay chụp bằng iPhone "cổ" có nhiều điểm tương đồng với các trào lưu khác như máy ảnh kỹ thuật số, photo dump ("xả suộc" hàng loạt ngẫu nhiên), chụp ảnh 0.5x - góc siêu rộng bằng camera sau của điện thoại... Chúng chú trọng vào việc nắm bắt khoảnh khắc "thô", không qua nhiều khâu hậu kỳ nhằm chống lại tiêu chuẩn về cái đẹp "hoàn hảo".

Thiết kế vật lý cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy trào lưu này. Khung thép không gỉ, mặt lưng kính và màn hình 3,5 inch gợi nhớ thời kỳ đầu của điện thoại di động. Nhiều người dùng chia sẻ họ bị thu hút bởi “cảm giác cầm nắm chắc tay” và nút Home vật lý quen thuộc.

iPhone 4 hiện tại gần như không thể chạy các ứng dụng nặng hay nhận thông báo đẩy liên tục từ Facebook, TikTok. Điều này vô tình biến chiếc điện thoại lỗi thời trở thành "nơi trú ẩn", phù hợp với tâm lý Digital Detox (giải độc kỹ thuật số) của giới trẻ. Nhiều người tìm đến iPhone 4 để tận hưởng cảm giác ngoại tuyến (offline). Họ “tháo chạy” khỏi sự thao túng của thuật toán và áp lực phải phản hồi tin nhắn 24/7.

Đây không phải lần đầu tiên các dòng "iPhone đời Tống" được "tái sinh".

Hồi đầu năm 2025, thị trường Hàn Quốc ghi nhận cơn sốt giá của iPhone 5S và iPhone 6. Nhiều bạn trẻ dùng chúng làm điện thoại phụ, phục vụ mục đích chụp ảnh. Tờ Korea Times gọi đây là xu hướng young-tro, kết hợp giữa tinh thần trẻ trung và trào lưu hoài niệm.

Giáo sư Lee Eun Hee, chuyên gia nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nhận định xu hướng này bắt nguồn từ cách Gen Z nhìn nhận giá trị của đồ cũ. Thay vì coi chúng lỗi thời, họ kết hợp công nghệ cũ với hiện đại để tạo trải nghiệm độc đáo.

Người trẻ bị hấp dẫn bởi cơ hội trải nghiệm một thời đại mà họ chưa từng sống qua. Đây là hành trình khám phá văn hóa số của thế hệ đi trước. Họ tìm thấy sự mới mẻ trong những gì người lớn cho là đã cũ kỹ.

Cơn sốt không dừng lại ở iPhone cũ. Năm qua, cư dân mạng "yêu lại từ đầu" với tai nghe có dây - món phụ kiện từng bị AirPods hay dòng tai nghe không dây thay thế. Máy ảnh chụp lấy liền, digicam/digital camera (máy ảnh kỹ thuật số) cũng quay trở lại "đường đua". Sự lăng xê của người nổi tiếng hay hiệu ứng từ các sản phẩm nghệ thuật đậm chất retro như MV Ditto của NewJeans (2022) được cho là góp phần không nhỏ vào làn sóng này.