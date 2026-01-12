Anh phục vụ người Việt “gây sốt” trên mạng Ấn Độ vì thích phim “Cô dâu 8 tuổi”

HHTO - Một đoạn video của nữ du khách Ấn Độ ghi lại cuộc trò chuyện với một anh phục vụ trong nhà hàng tại Việt Nam đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội ở Ấn. Trong video, anh phục vụ chia sẻ rằng anh rất thích phim “Cô dâu 8 tuổi”, khiến cư dân mạng Ấn Độ vô cùng thích thú và hết lời khen ngợi anh ấy dễ thương (mà anh ấy dễ thương thật!).

Một đoạn video ngắn được ghi tại một quán ăn ở Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Ấn Độ và nhiều nước châu Á khác. “Nhân vật chính” ở đây là một nam nhân viên phục vụ người Việt với khuôn mặt tươi sáng, tên là Win (có thể tên thật của anh ấy là Thắng?).

Khi trò chuyện với du khách Ấn Độ, Win hào hứng kể rằng mình và gia đình rất thích bộ phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi (Balika Vadhu), từng được chiếu ở Việt Nam cách đây hơn 10 năm. Thái độ vui vẻ, cách trò chuyện mộc mạc của Win được cư dân mạng Ấn Độ khen ngợi hết lời rằng anh thật dễ thương và thân thiện.

Đây là một phần của đoạn video:

Nguồn: Judi.

Trong video, Win nói rằng anh đã xem Cô dâu 8 tuổi từ hồi nhỏ, gần như không bỏ sót tập nào, đi học xong là vội về nhà để xem. Win còn nhớ khá rõ các chi tiết trong phim và đặc biệt yêu thích nhân vật Anandi lúc nhỏ do diễn viên Avika Gor đóng. Du khách ghi lại video nhận xét Win là “chàng trai ngọt ngào nhất”.

Đoạn chia sẻ của Win nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận sau khi được đăng trên mạng xã hội và các trang tin lớn của Ấn Độ như Times of India, NDTV, Indian Express…

Điều thú vị là chính diễn viên Avika Gor cũng thích thú trước đoạn video này và viết bình luận: “Tôi rất vui và xúc động”. Sau đó, Win đáp lại: “Ôi, gia đình em cực kỳ hâm mộ chị”.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng Ấn Độ cũng viết rằng họ từng tới Việt Nam và đều rất ấn tượng với sự thân thiện, vui vẻ của người Việt.

Win đang trở thành nhân vật "gây sốt" trên các trang tin Ấn Độ. Ảnh: Judi.

Có lẽ đoạn video về Win được yêu thích không chỉ vì Win nhớ một bộ phim Ấn Độ, mà nó thể hiện là phim ảnh có thể kết nối các nền văn hóa lâu dài ra sao, và sự chân thành của một người dân địa phương có thể chạm đến cảm xúc của cả du khách và nhiều người khác ở rất xa, bất chấp sự khác biệt ngôn ngữ thế nào.