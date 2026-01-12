Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội sắp hết rét buốt vào sáng sớm, nhiệt độ lên gần 30 độ C vào hôm nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Kiểu thời tiết đỡ lạnh vào ban ngày nhưng vẫn rét buốt vào buổi sáng sớm ở Hà Nội sắp thay đổi. Nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sẽ tăng dần còn ban ngày thậm chí có lúc lên đến gần 30 độ C, cụ thể là vào hôm nào?

Hà Nội đang trên đà tăng nhiệt, dù cảm nhận của mỗi người về rét vẫn là khác nhau. Nhiệt độ thực đo ở trạm Hà Đông lúc 5h30’ sáng nay, 12/1, là 14,5oC, vậy là tăng gần 3oC so với cùng thời điểm hôm qua, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên đến 23oC, là thoát ngưỡng lạnh, chỉ được coi là mát.

Thế nhưng vì mỗi người có khả năng chịu lạnh khác nhau, thậm chí cùng một người cảm nhận cũng mỗi lúc một khác, nên sáng nay nhiều người vẫn thấy rét buốt.

temp-jan12-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sớm ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng dần trong vài ngày tới, có thể thoát ngưỡng rét đậm (tức là sẽ vượt 15oC) vào 14/1. Đến ngày 15/1 (thứ Năm), nhiệt độ cảm nhận sáng sớm ở Hà Nội sẽ lên khoảng 20oC, là mức lạnh chứ không phải rét nữa.

Các mô hình hiện tại đều thống nhất trong dự báo về xu hướng tăng nhiệt ở Hà Nội tuần này (riêng ngày 15/1 có thể giảm nhưng ít): Đến ngày 16/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều có thể lên đến 27oC - 29oC, là cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm.

temp-jan16-1500.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 16/1: Hầu hết đều ấm đến rất ấm. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tóm lại, trong tuần này nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội nhìn chung tăng dần và có hôm trời rất ấm, thậm chí có thể hơi nóng (16/1). Thời tiết thay đổi như vậy ít nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân lưu ý lựa chọn trang phục phù hợp trong ngày và nên che mũi miệng khi ra ngoài.

ft1473.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ Hà Nội #thời tiết Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ ấm lại #bao giờ Hà Nội ấm lên #bao giờ thì hết rét #thời tiết Hà Nội khi nào ấm lên #Hà Nội tăng nhiệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục