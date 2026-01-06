Lịch năm 2026 rất “đẹp”: Một loạt ngày lễ rơi vào cuối tuần, làm gì cũng tiện

HHTO - Nếu nhìn vào lịch năm 2026 thì có thể thấy rất nhiều ngày lễ rơi vào đúng dịp cuối tuần, kể cả những ngày nghỉ lễ của Việt Nam và những ngày lễ mang tính quốc tế. Sự trùng hợp “vừa khéo” này khiến việc lên kế hoạch nghỉ ngơi, đi chơi đều rất tiện lợi.

Năm 2026 đem đến một “bất ngờ” dễ chịu khi một loạt ngày lễ của nước ta và cả một số ngày lễ quốc tế đặc biệt đều đúng vào cuối tuần.

Ngay trong tháng 2, ngày Valentine rơi vào thứ Bảy, vừa có cảm giác lãng mạn, lại là ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất tiện lợi vì hầu hết người dân không vội vã lo đi làm, đi học vào ngày hôm sau.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rơi vào Chủ Nhật nên các gia đình có thể tụ họp liên hoan. Khoảng một tuần sau đó là ngày Valentine Trắng, 14/3, rơi vào thứ Bảy, với những người dự định tặng quà cho ai đó vào ngày này thì quả thật cũng rất thuận tiện.

Trong nửa sau của năm, ngày Halloween (31/10), cũng rơi vào thứ Bảy, phù hợp cho nhiều hoạt động cộng đồng hoặc các gia đình cho trẻ em đi chơi.

Những ngày đặc biệt rơi vào cuối tuần trong tháng 2 và 3/2026.

Nói về các ngày nghỉ lễ của Việt Nam thì cũng có nhiều ngày trùng vào cuối tuần. Chẳng hạn, ngay dịp Tết Nguyên đán với 2 cuối tuần nối liền kỳ nghỉ tạo nên chuỗi 9 ngày nghỉ (từ 14/2 đến hết 22/2) cũng là rất tiện để các gia đình có kế hoạch về quê, đi chơi, nghỉ ngơi…

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay là Chủ Nhật, 26/4, nên người lao động lại được nghỉ bù, tổng cộng thành 3 ngày nghỉ (với những người nghỉ cuối tuần 2 ngày), các gia đình hoặc nhóm bạn cũng có thể đi du lịch ngắn.

Dịp nghỉ 30/4 - 1/5 thì không trùng đúng vào cuối tuần nhưng lại vào thứ Năm và thứ Sáu, thành ra nối tiếp luôn với cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ dài 4 ngày.

Trong tháng 4 - 5/2026, nhiều người lao động ở nước ta có 2 dịp nghỉ lễ liền cuối tuần.

Tương tự, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 tuy không trùng với cuối tuần nhưng lại rất sát cuối tuần, nên với những người có kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày thì sẽ được nghỉ thành 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9 (do có sự hoán đổi ngày làm việc, người lao động làm bù vào ngày 22/8 để được nghỉ ngày 31/8, tạo thành chuỗi 5 ngày nghỉ như vừa đề cập). Vào khoảng thời gian này, thời tiết thường đẹp nên rất hợp để đi tham quan, du lịch.

Với sự trùng hợp về những ngày lễ như trên, đối với nhiều người, năm 2026 hứa hẹn có nhịp điệu vừa phải, cân bằng hơn, và về thực tế thì với lịch như vậy, việc lên kế hoạch cũng dễ hơn nhiều.