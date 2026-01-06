Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Lịch năm 2026 rất “đẹp”: Một loạt ngày lễ rơi vào cuối tuần, làm gì cũng tiện

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu nhìn vào lịch năm 2026 thì có thể thấy rất nhiều ngày lễ rơi vào đúng dịp cuối tuần, kể cả những ngày nghỉ lễ của Việt Nam và những ngày lễ mang tính quốc tế. Sự trùng hợp “vừa khéo” này khiến việc lên kế hoạch nghỉ ngơi, đi chơi đều rất tiện lợi.

Năm 2026 đem đến một “bất ngờ” dễ chịu khi một loạt ngày lễ của nước ta và cả một số ngày lễ quốc tế đặc biệt đều đúng vào cuối tuần.

Ngay trong tháng 2, ngày Valentine rơi vào thứ Bảy, vừa có cảm giác lãng mạn, lại là ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất tiện lợi vì hầu hết người dân không vội vã lo đi làm, đi học vào ngày hôm sau.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rơi vào Chủ Nhật nên các gia đình có thể tụ họp liên hoan. Khoảng một tuần sau đó là ngày Valentine Trắng, 14/3, rơi vào thứ Bảy, với những người dự định tặng quà cho ai đó vào ngày này thì quả thật cũng rất thuận tiện.

Trong nửa sau của năm, ngày Halloween (31/10), cũng rơi vào thứ Bảy, phù hợp cho nhiều hoạt động cộng đồng hoặc các gia đình cho trẻ em đi chơi.

febmar2026.jpg
Những ngày đặc biệt rơi vào cuối tuần trong tháng 2 và 3/2026.

Nói về các ngày nghỉ lễ của Việt Nam thì cũng có nhiều ngày trùng vào cuối tuần. Chẳng hạn, ngay dịp Tết Nguyên đán với 2 cuối tuần nối liền kỳ nghỉ tạo nên chuỗi 9 ngày nghỉ (từ 14/2 đến hết 22/2) cũng là rất tiện để các gia đình có kế hoạch về quê, đi chơi, nghỉ ngơi…

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay là Chủ Nhật, 26/4, nên người lao động lại được nghỉ bù, tổng cộng thành 3 ngày nghỉ (với những người nghỉ cuối tuần 2 ngày), các gia đình hoặc nhóm bạn cũng có thể đi du lịch ngắn.

Dịp nghỉ 30/4 - 1/5 thì không trùng đúng vào cuối tuần nhưng lại vào thứ Năm và thứ Sáu, thành ra nối tiếp luôn với cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ dài 4 ngày.

apr2026.jpg
Trong tháng 4 - 5/2026, nhiều người lao động ở nước ta có 2 dịp nghỉ lễ liền cuối tuần.

Tương tự, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 tuy không trùng với cuối tuần nhưng lại rất sát cuối tuần, nên với những người có kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày thì sẽ được nghỉ thành 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9 (do có sự hoán đổi ngày làm việc, người lao động làm bù vào ngày 22/8 để được nghỉ ngày 31/8, tạo thành chuỗi 5 ngày nghỉ như vừa đề cập). Vào khoảng thời gian này, thời tiết thường đẹp nên rất hợp để đi tham quan, du lịch.

Với sự trùng hợp về những ngày lễ như trên, đối với nhiều người, năm 2026 hứa hẹn có nhịp điệu vừa phải, cân bằng hơn, và về thực tế thì với lịch như vậy, việc lên kế hoạch cũng dễ hơn nhiều.

ft1472.jpg
Thục Hân
#lịch nghỉ tết âm lịch 2026 #lịch nghỉ lễ 2026 #ngày lễ năm 2026 #nghỉ lễ dài ngày #ngày lễ rơi vào cuối tuần 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục