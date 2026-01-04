Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không khí lạnh về đúng tiết Tiểu Hàn, sắp tới miền Bắc có rét kéo dài không?

Thục Hân
HHTO - Tiết Tiểu Hàn bắt đầu từ ngày 5/1, đúng ngày miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, khiến Hà Nội sẽ có ngày rét đậm. Trong tiết Tiểu Hàn - là khi trời thường rất rét, liệu miền Bắc có nhiều đợt không khí lạnh liên tục không? Nhiệt độ Hà Nội có thể xuống đến bao nhiêu?

Theo cách tính các tiết khí từ xa xưa ở nhiều nước phương Đông, năm nay ngày 5/1 là bắt đầu tiết Tiểu Hàn, được coi là bắt đầu khoảng thời gian rét nhất trong năm.

Và đúng ngày 5/1 thì không khí lạnh tăng cường bắt đầu về miền Bắc.

Theo các dự báo hiện tại, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc lạnh sâu vào ngày 6/1, Hà Nội sẽ rét đậm, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 13 - 15oC; nhiều nơi khác ở miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) có rét hại, nhiệt độ chỉ khoảng 10 - 11oC (không tính ở các đỉnh núi). Những ngày sau đó, dù nhiệt độ ban ngày tăng nhưng nhiệt độ buổi đêm và sáng sớm có xu hướng giảm một chút nữa, sẽ rất rét.

Đợt rét này dự báo kéo dài khoảng 5 ngày, sau đó có thể đỡ khoảng một ngày rồi không khí lạnh lại tiếp tục về miền Bắc vào khoảng 11 - 12/1, khiến kiểu thời tiết lạnh khô có thể tiếp tục đến giữa tháng 1.

Dự báo thời tiết nói chung, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất ở Hà Nội từ 5/1 đến 9/1. Ảnh: HHT.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở miền Bắc vào thời gian như trên, dự báo Hà Nội vẫn tiếp tục lạnh khô trong tiết Tiểu Hàn (sau đợt rét 6 - 10/1), nhiệt độ cảm nhận sáng sớm khoảng 13 - 15oC, ban ngày hơn 20oC, như vậy là ít rét hơn so với trung bình nhiều năm ở cùng thời điểm.

Như vậy, trong tiết Tiểu Hàn năm nay, miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng ít có khả năng rét kéo dài không ngắt quãng, mà dự báo là sẽ có các đợt lạnh nối tiếp nhau, xen kẽ là những ngày nhiệt độ nhích lên nhẹ; với những người không thích rét thì như thế này là đỡ hơn nhiều năm rồi.

Thục Hân
