Việt Nam đón mưa sao băng kéo dài trong khoảng 2 tuần, làm thế nào để quan sát?

LINH LÊ

HHTO - Người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng kéo dài trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Mưa sao băng Quadrantids hoạt động trong khoảng thời gian từ đêm 28/12 đến ngày 12/1/2026.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), Mưa sao băng Quadrantids đạt cực đại vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1/2026 khi số lượng sao băng có thể đạt từ 80 đến 100 vệt mỗi giờ. Trăng tròn chiếu sáng gần như hoàn toàn vào thời điểm cực đại sẽ khiến điều kiện xem mưa sao băng Quadrantids không thực sự thuận lợi. Tuy nhiên, người quan sát vẫn có thể chiêm ngưỡng bằng cách hướng về phía Bắc, dành 30 phút để mắt thích nghi với ánh sáng tối.

Theo các chuyên gia, có thể quan sát thấy tới 100 sao băng Quadrantids trong một số năm vào thời điểm cực điểm khi trái đất đi qua phần dày đặc nhất của dòng mảnh vụn, nhưng chỉ khi bầu trời đủ tối. Vì chúng mờ nhạt, nên rất dễ bỏ lỡ nhiều sao băng Quadrantids xẹt ngang bầu trời.

1922092-ddb4a0bd1181e018533870bc1b5aa5f8.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Mưa sao băng Quadrantids hình thành khi Trái Đất đi qua những tàn dư của tiểu hành tinh 2003 EH1 để lại - một thiên thể được nghi ngờ là sao chổi đã chết. Mỗi năm vào cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm sau, Trái Đất lướt ngang chiếc đuôi đá bụi của vật thể bí ẩn này, khiến các mảnh vỡ lao vào bầu khí quyển, bốc cháy và tạo thành sao băng.

2003 EH1 được phát hiện vào ngày 6/3/2003, là một tiểu hành tinh nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 3km. Khi các mảnh vụn của nó lao vào bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc lớn, chúng bốc cháy và tạo thành những vệt sao băng rực sáng.

Để quan sát mưa sao băng Quadrantids tốt nhất, hãy đến nơi tối nhất có thể, ngả người ra sau và thư giãn. Bạn không cần thiết bị như kính thiên văn hay ống nhòm vì bí quyết là quan sát càng nhiều bầu trời càng tốt và dành khoảng 30 phút để mắt bạn thích nghi với bóng tối.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS)
#mưa sao băng #Quadrantids #Việt Nam #kỳ nghỉ Tết #thiên văn học #hiện tượng thiên văn

