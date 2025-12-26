Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Những dòng iPhone bị "kẹt" lại iOS 18, không được nâng cấp lên iOS 26

Sơn Trần

HHTO - Danh sách những dòng iPhone chính thức bị "kẹt" lại iOS 18 và không thể lên đời iOS 26, liệu chiếc điện thoại của bạn có nằm trong danh sách này?

Mới đây, Apple chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.2 và đang thắt chặt chính sách ưu tiên cho bản cập nhật này.

Do đó, một số dòng iPhone chạy trên iOS 26 sẽ chỉ hiển thị bản iOS 26.2, trong khi những cái tên vang bóng một thời khác vẫn còn "ở lại" iOS 18.

iphone-xr-1.jpg

iOS 18.7.3: "Bến đỗ" an toàn cho iPhone đời cũ

Trong khi đó, những mẫu iPhone như XS, iPhone XS Max hay iPhone XR giờ đây buộc dừng chân tại iOS 18.

Dù bị "kẹt" lại và không thể trải nghiệm những hiệu ứng chuyển cảnh hay tính năng giải trí mới của iOS 26, nhưng Apple vẫn dành tặng một sự chăm sóc đặc biệt qua bản cập nhật iOS 18.7.3.

Đây không phải là một bản nâng cấp về tính năng, mà là một "lá chắn" bảo mật khẩn cấp, giúp vá các lỗ hổng WebKit nguy hiểm.

Sự ưu tiên tuyệt đối cho hệ sinh thái iOS 26.2

Với iOS 26.2, Apple tập trung vào những người dùng sở hữu iPhone đời cao (từ iPhone 11 trở lên).

Đây là phiên bản được tối ưu hóa sâu để khai thác sức mạnh của chip A-Series thế hệ mới, mang đến giao diện Liquid Glass đầy tính nghệ thuật cùng các tính năng AI thông minh.

Đối với nhóm người dùng này, Apple thậm chí đã "ẩn" bản vá iOS 18.7.3 để hướng họ nâng cấp thẳng lên iOS 26.2.

Nếu bạn đang dùng các dòng iPhone đời cao mà vẫn cố trụ lại iOS 18, việc Apple "ép" lên iOS 26.2 thực chất là để bạn có được sự bảo vệ tốt nhất cùng hiệu năng mượt mà nhất.

Ngược lại, với những bạn đang sở hữu các dòng máy bị "kẹt" lại ở iOS 18, đừng quá lo lắng vì iOS 18.7.3 vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ duy trì các tính năng cho thiết bị.

coverfb.jpg
Sơn Trần
MTMobile
#iPhone #iOS 18 #iOS 26 #bị giới hạn #cập nhật điện thoại #điện thoại không thể nâng cấp iOS 26 #người dùng iPhone #tín đồ Apple

Cùng chuyên mục