Những dòng iPhone bị "kẹt" lại iOS 18, không được nâng cấp lên iOS 26

HHTO - Danh sách những dòng iPhone chính thức bị "kẹt" lại iOS 18 và không thể lên đời iOS 26, liệu chiếc điện thoại của bạn có nằm trong danh sách này?

Mới đây, Apple chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.2 và đang thắt chặt chính sách ưu tiên cho bản cập nhật này.

Do đó, một số dòng iPhone chạy trên iOS 26 sẽ chỉ hiển thị bản iOS 26.2, trong khi những cái tên vang bóng một thời khác vẫn còn "ở lại" iOS 18.

iOS 18.7.3: "Bến đỗ" an toàn cho iPhone đời cũ

Trong khi đó, những mẫu iPhone như XS, iPhone XS Max hay iPhone XR giờ đây buộc dừng chân tại iOS 18.

Dù bị "kẹt" lại và không thể trải nghiệm những hiệu ứng chuyển cảnh hay tính năng giải trí mới của iOS 26, nhưng Apple vẫn dành tặng một sự chăm sóc đặc biệt qua bản cập nhật iOS 18.7.3.

Đây không phải là một bản nâng cấp về tính năng, mà là một "lá chắn" bảo mật khẩn cấp, giúp vá các lỗ hổng WebKit nguy hiểm.

Sự ưu tiên tuyệt đối cho hệ sinh thái iOS 26.2

Với iOS 26.2, Apple tập trung vào những người dùng sở hữu iPhone đời cao (từ iPhone 11 trở lên).

Đây là phiên bản được tối ưu hóa sâu để khai thác sức mạnh của chip A-Series thế hệ mới, mang đến giao diện Liquid Glass đầy tính nghệ thuật cùng các tính năng AI thông minh.

Đối với nhóm người dùng này, Apple thậm chí đã "ẩn" bản vá iOS 18.7.3 để hướng họ nâng cấp thẳng lên iOS 26.2.

Nếu bạn đang dùng các dòng iPhone đời cao mà vẫn cố trụ lại iOS 18, việc Apple "ép" lên iOS 26.2 thực chất là để bạn có được sự bảo vệ tốt nhất cùng hiệu năng mượt mà nhất.

Ngược lại, với những bạn đang sở hữu các dòng máy bị "kẹt" lại ở iOS 18, đừng quá lo lắng vì iOS 18.7.3 vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ duy trì các tính năng cho thiết bị.