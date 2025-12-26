Thực hư thông tin sẽ rét đậm sau Tết Dương lịch: Hà Nội có chạm mức 7 độ C?

HHTO - Nhiều trang mạng xã hội đã đăng thông tin về một đợt rét đậm ở miền Bắc, bắt đầu trong hoặc ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới, trong đó Hà Nội có thể có mức nhiệt độ 7 - 9 độ C. Vậy có đúng là sắp có đợt rét đậm, rét hại đầu tháng 1 tới không?

Trên nhiều trang mạng xã hội đang có thông tin là trong hoặc ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khoảng từ ngày 3/1 - 7/1 (các bài đăng có sự khác nhau về thời điểm), miền Bắc sẽ có một đợt rét sâu, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống mức 7oC, là rét hại. Một số trang nói rằng đây sẽ là đợt rét kỷ lục sau khi miền Bắc có tháng 12 khá ấm.

Vậy có đúng là trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch (coi là kỳ nghỉ 4 ngày, từ 1 - 4/1/2026), sẽ có không khí lạnh cực mạnh như vậy ở miền Bắc không?

Trước hết, có khả năng là những người đăng thông tin không tự bịa ra việc này, vì trong vài ngày vừa rồi, đúng là có những dự báo cho thấy không khí lạnh mạnh về miền Bắc vào khoảng 3 - 4/1, và đúng là đã từng có dự báo Hà Nội chạm mốc 7oC (chẳng hạn ứng dụng dự báo trên iPhone đã có lúc ghi như vậy).

Mô hình GFS hiện tại vẫn dự báo nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C vào sáng 7/1/2026. Ảnh: Ventusky, GFS.

Tuy nhiên, như đã đề cập nhiều lần trong các bản tin, thời tiết chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố phức tạp nên liên tục thay đổi và vì vậy, độ chính xác của dự báo giảm đáng kể theo thời gian. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và công ty công nghệ thời tiết ClimaVision thì hiện tại, dự báo thời tiết ngắn hạn (1 - 3 ngày) có độ chính xác cao; nhưng dự báo cho khoảng 7 - 10 ngày hoặc hơn thì độ chính xác có thể chỉ là 50%.

Thực tế là vào hôm nay, 26/12, các mô hình dự báo lớn lại cho thấy có thể có không khí lạnh về miền Bắc vào khoảng 3/1 nhưng không mạnh, nhiệt độ giảm ít. Theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) thì khoảng 6 - 7/1, có thể có không khí lạnh mạnh về miền Bắc và nhiệt độ ở Hà Nội có thể có thời điểm xuống mức 8oC hoặc thấp hơn. Nhưng mô hình ECMWF của châu Âu lại cho thấy không khí lạnh đợt đó chỉ khiến nhiệt độ Hà Nội xuống đến khoảng 13oC thôi.

Và một lần nữa, việc dự báo xa như vậy (hơn 10 ngày) thì độ chính xác không cao.

Dự báo của ECMWF về nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng 7/1: Có thể thấy chênh lệch khá nhiều so với dự báo của GFS. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Tóm lại, đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1), và nói cho cùng thì đây đang là mùa Đông nên cũng dễ hiểu khi thường xuyên có không khí lạnh về. Nhưng còn việc Hà Nội rét 7oC vào khoảng 6 - 7/1 hay không thì hiện tại không ai có thể nói chắc chắn được vì đây là dự báo trước hơn 10 ngày. Còn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì khả năng lớn là không có mức nhiệt độ như thế.



Với các thông tin về thời tiết, người dân nên theo dõi bản tin từ các nguồn chính thống và các cơ quan chức năng địa phương; còn với những dự báo hơn 10 ngày thì thực sự là không nên vội tin hoàn toàn, vì với hạn xa như vậy thì những mô hình hiện đại nhất cũng chỉ dự báo xu hướng tương đối thôi.