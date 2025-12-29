Tuần này miền Bắc đón không khí lạnh: Hà Nội rét đậm, nhiệt độ giảm ra sao?

HHTO - Một đợt không khí lạnh đầu năm sẽ về miền Bắc và lần này gần như chắc chắn Hà Nội sẽ có rét đậm vì hiện tại tất cả các mô hình đã thống nhất. Vậy rét đậm có thể xảy ra ở Hà Nội vào hôm nào và dự báo nhiệt độ giảm xuống mức bao nhiêu?

Hà Nội nói riêng và gần như toàn miền Bắc nói chung tăng mây, tăng nhiệt, tăng ẩm vào hôm nay, 29/12.

Ở Hà Nội, gió Đông Nam khiến trời khá ẩm, tối nay đến sáng mai có thể còn hơi nồm. Trạng thái thời tiết này dự báo kéo dài từ giờ đến hết năm 2025, với nhiệt độ tăng dần trong ngày mai và ngày kia (30 - 31/12). Thậm chí, có thể đến sáng ngày đầu năm 2026 (ngày 1/1), Hà Nội vẫn khá nồm ẩm.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 29/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và ngay ngày đầu năm mới, dự báo không khí lạnh sẽ về miền Bắc - buổi sáng về đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi khoảng trưa hoặc chiều thì về đến Hà Nội. Khi gió mùa Đông Bắc mới về, miền Bắc sẽ có mưa rải rác. Hà Nội cũng có thể mưa trong ngày 1/1, chủ yếu là mưa nhỏ, người dân nếu ra ngoài chơi vào ngày này nên mang đồ che mưa.

Đợt không khí lạnh này dự báo sẽ khiến nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh vào ngày 2/1, cả ngày có thể không vượt 15oC, nếu như vậy thì đây sẽ là một ngày rét đậm. Hiện tại, các mô hình lớn đã khá thống nhất về dự báo Hà Nội giảm nhiệt mạnh, chuyển rét đến rét đậm trong ngày 2/1, khả năng xảy ra rét đậm là cao. Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) và ECMWF của châu Âu còn dự báo Hà Nội sẽ rét 11 - 12oC vào sáng sớm và/ hoặc tối ngày 2/1.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào ban ngày 2/1/2026. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, theo dự báo hiện tại thì ngay trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch (với những người được nghỉ 4 ngày), ở Hà Nội sẽ có một ngày trời mưa, một ngày rét đậm, người dân lưu ý sắp xếp để tránh bị ảnh hưởng đến các kế hoạch đầu năm.