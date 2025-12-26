Mèo đen xuất hiện ở vòng tròn đá cổ Stonehenge đúng bình minh ngày Đông Chí

HHTO - Trong khi hàng ngàn người đang tập trung để đón bình minh ngày Đông Chí ở vòng tròn đá cổ Stonehenge - nơi được coi là rất linh thiêng và bí ẩn, bỗng một chú mèo đen xuất hiện, thản nhiên đi lại và không hề sợ khi xung quanh đông đúc. Nhiều người cho rằng đây là một “dấu hiệu” cho năm 2026.

Khoảng 8.500 người đã tập trung tại khu vực vòng tròn đá Stonehenge (Wiltshire, Anh) vào ngày Đông Chí (ngày bắt đầu tiết Đông Chí) vừa rồi để đón bình minh.

Vòng tròn đá bí ẩn này được tạo nên từ khoảng 3.500 đến 5.000 năm trước, với những cấu trúc rất khớp với những lần Mặt Trời mọc và lặn vào các ngày Đông Chí, Hạ Chí, nên Stonehenge được coi là nơi linh thiêng, có nhiều ý nghĩa tâm linh, theo trang ABCNet.

Mặt Trời mọc ở vị trí thẳng qua "khung" đá ở Stonehenge. Ảnh: Stonehenge London Tours.

Vì vậy, vào các dịp Hạ Chí, Đông Chí, rất nhiều người từ khắp thế giới tập trung ở đây để đón bình minh và cho rằng việc này sẽ mang lại may mắn. Năm nay, Mặt Trời mọc vào sáng ngày Đông Chí cũng chiếu thẳng hoàn hảo qua trung tâm của những khối đá cao nhất ở Stonehenge, theo trang Stonehenge London Tours.

Và năm nay, còn có một chi tiết nữa mà những người tập trung ở Stonehenge gọi là “tín hiệu” cho năm 2026, đó là sự xuất hiện của một chú mèo đen.

Trong video, có thể thấy chú mèo đen rất dạn người. Nó đứng trên một trong những khối đá, nhìn quanh và không ngại khi nhiều người xoa đầu, quay video… Một số người còn gọi đùa chú mèo này là “Vị thần của vòng tròn đá”.

Theo trang USA Today, chú mèo này đi theo chủ - là một người đến đón bình minh ở Stonehenge. Chú mèo tên là Moon (Mặt Trăng) - thật là cái tên ngộ nghĩnh khi mà nó đến đây để đón Mặt Trời mọc. Người chủ của Moon nói rằng chú mèo có một bán cầu não phát triển chậm, nên nó không có bản năng né tránh con người, không biết sợ gì cả và luôn rất thoải mái. “Nó rất yêu đời” - chủ của Moon nói.

Hàng ngàn người đã tập trung ở Stonehenge vào dịp Đông Chí năm nay. Ảnh: Anthony Upton/ AP.

Khác với niềm tin thường được nhắc đến quanh dịp Halloween là mèo đen mang lại xui xẻo, những người tập trung ở Stonehenge cho rằng sự có mặt của chú mèo Moon là điềm lành cho năm 2026. Vì thực sự là ở nhiều nước, bao gồm cả Scotland và Ireland, mèo đen được cho là biểu tượng may mắn; hơn nữa, chú mèo Moon có thái độ rất thân thiện, bình thản, khiến những người xung quanh đều vui vẻ.

Còn theo các nhà nghiên cứu thì thực tế, mèo đen cũng như bất kỳ chú mèo nào khác, màu lông không ảnh hưởng gì đến tính cách, hành vi hay khả năng đem lại hạnh phúc của chúng; con người chúng ta chỉ cần tử tế với chúng như với bất kỳ thú cưng nào khác mà thôi.