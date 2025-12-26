Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Khi "hội người cao tuổi" sử dụng Locket: công cụ giúp rút ngắn khoảng cách với người trẻ

Hoàng Yến (tổng hợp)

HHTO - Trong những năm vừa qua, Locket đã trở thành một nền tảng phổ biến, gắn liền với những khoảnh khắc đời sống của giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt, thời gian gần đây, “hội người cao tuổi” cũng dần “bắt trend” sử dụng nền tảng này, tạo nên những khoảnh khắc kết nối với con cái vô cùng đáng yêu.

Locket là mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải những hình ảnh quen thuộc của đời sống thường ngày. Điểm đặc biệt của Locket là không yêu cầu caption hay những bức ảnh cầu kì như những nền tảng khác mà chỉ chú trọng đăng tải “moment” chân thật nhất để Gen Z có thể cập nhật chia sẻ với bạn bè.

Nhờ những tính năng này mà khi các phụ huynh “gia nhập” Locket cũng có thể nắm bắt, cập nhật được những sinh hoạt thường ngày của giới trẻ, đặc biệt là đối với những teen đi học xa nhà.

Thông qua việc thường xuyên theo dõi, các bậc phụ huynh còn được dịp thể hiện sự quan tâm bằng những lời nhắc nhở con cái giữ gìn sức khỏe.

560786092-805373412246849-1222866146766569441-n.jpg
562360646-805373352246855-4326661158862952700-n.jpg
562387010-805373372246853-7258412074391471007-n.jpg
Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao tình yêu thương và nỗi nhớ cha mẹ dành cho các bạn trẻ. Ảnh: Thuỳ Dươngg.

Nhiều GenZ đã đăng tải tình huống này lên mạng xã hội và khiến không ít người xem cảm động.

603e2fc1-5981-4e19-9b90-3f54a312ea06.png
Ảnh màn hình.
584636976-834734579310732-464365324502571597-n.jpg
POV: Khi bạn kết bạn với bố trên Locket. Ảnh: anyen.

Thậm chí còn có cả những bậc phụ huynh tạo Locket chỉ để kết bạn, chia sẻ cùng con mình.

Bên cạnh đó, “hội người cao tuổi” cũng có cách “update” Locket theo cách rất riêng của mình, khiến GenZ vô cùng thích thú. Không chỉ có thêm cơ hội được rút ngắn khoảng cách đối với con em của mình, giờ đây, ngay chính các teen cũng được thấu hiểu thêm về cuộc sống của ba mẹ.

7a33f9f9-a80d-47c7-b179-b3ce912b411e.png
20b00d80-5b3a-4863-9970-772ae5f399b5.png
Ảnh màn hình.

Đặc biệt, cũng chính nhờ nền tảng này mà tình cảm gia đình càng trở nên thêm gắn kết và gần gũi.

Video: @anotherwendyiguess.

Có thể thấy, xu hướng này không chỉ thể hiện cho sự nỗ lực của các ông bố bà mẹ trong việc thấu hiểu, chia sẻ cùng con cái mà còn cho thấy tiềm năng của mạng xã hội trong việc kết nối gia đình, giúp các thế hệ thêm gắn bó.

image.jpg
Hoàng Yến (tổng hợp)
#Locket #người trẻ #phụ huynh #GenZ #teen #đời sống #mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục