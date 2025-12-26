Khi "hội người cao tuổi" sử dụng Locket: công cụ giúp rút ngắn khoảng cách với người trẻ

HHTO - Trong những năm vừa qua, Locket đã trở thành một nền tảng phổ biến, gắn liền với những khoảnh khắc đời sống của giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt, thời gian gần đây, “hội người cao tuổi” cũng dần “bắt trend” sử dụng nền tảng này, tạo nên những khoảnh khắc kết nối với con cái vô cùng đáng yêu.

Locket là mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải những hình ảnh quen thuộc của đời sống thường ngày. Điểm đặc biệt của Locket là không yêu cầu caption hay những bức ảnh cầu kì như những nền tảng khác mà chỉ chú trọng đăng tải “moment” chân thật nhất để Gen Z có thể cập nhật chia sẻ với bạn bè.

Nhờ những tính năng này mà khi các phụ huynh “gia nhập” Locket cũng có thể nắm bắt, cập nhật được những sinh hoạt thường ngày của giới trẻ, đặc biệt là đối với những teen đi học xa nhà.

Thông qua việc thường xuyên theo dõi, các bậc phụ huynh còn được dịp thể hiện sự quan tâm bằng những lời nhắc nhở con cái giữ gìn sức khỏe.

Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao tình yêu thương và nỗi nhớ cha mẹ dành cho các bạn trẻ. Ảnh: Thuỳ Dươngg.

Nhiều GenZ đã đăng tải tình huống này lên mạng xã hội và khiến không ít người xem cảm động.

Ảnh màn hình.

POV: Khi bạn kết bạn với bố trên Locket. Ảnh: anyen.

Thậm chí còn có cả những bậc phụ huynh tạo Locket chỉ để kết bạn, chia sẻ cùng con mình.

Bên cạnh đó, “hội người cao tuổi” cũng có cách “update” Locket theo cách rất riêng của mình, khiến GenZ vô cùng thích thú. Không chỉ có thêm cơ hội được rút ngắn khoảng cách đối với con em của mình, giờ đây, ngay chính các teen cũng được thấu hiểu thêm về cuộc sống của ba mẹ.

Ảnh màn hình.

Đặc biệt, cũng chính nhờ nền tảng này mà tình cảm gia đình càng trở nên thêm gắn kết và gần gũi.

Video: @anotherwendyiguess.

Có thể thấy, xu hướng này không chỉ thể hiện cho sự nỗ lực của các ông bố bà mẹ trong việc thấu hiểu, chia sẻ cùng con cái mà còn cho thấy tiềm năng của mạng xã hội trong việc kết nối gia đình, giúp các thế hệ thêm gắn bó.