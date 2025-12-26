Đà Nẵng: Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 phải nhập viện vì bị nhóm bạn đánh hội đồng

HHTO - Một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị nhóm bạn đánh hội đồng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Vụ việc không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho nạn nhân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ sinh H.G.H., học sinh lớp 8 Trường THCS Q.P. (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng). Sự việc xảy ra vào chiều 23/12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn.

Tại đây, nữ sinh H. bị một nhóm khoảng 8 học sinh vây đánh, trong đó có cả học sinh cùng trường và một số học sinh bên ngoài. Đáng chú ý, nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn, thậm chí còn có hành vi cổ vũ.

Đoạn clip được ghi lại cho thấy nữ sinh gần như đứng chịu trận, liên tiếp bị tát, đấm, đá trong sự hoảng loạn. Sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, đặc biệt khi nạn nhân còn ở độ tuổi vị thành niên.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó. Một học sinh nữ ngoài trường được cho là người đứng ra tập hợp nhóm, trực tiếp tấn công nữ sinh H., sau đó các học sinh khác cùng tham gia. Hậu quả khiến nữ sinh bị chấn thương, tinh thần bất ổn và phải nhập viện để theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Q.P. đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình. Nhà trường cũng phối hợp với Công an xã để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan.

Lãnh đạo địa phương cho biết cơ quan công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc, thu thập clip, lời khai của các bên liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến sáng 27/12, nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng toàn bộ học sinh liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.