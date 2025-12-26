Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Năng lượng tích cực của tân Miss Cosmo 2025 trong các hoạt động thiện nguyện

DAISY - Ảnh: Miss Cosmo

HHTO - Ngay sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez đã lựa chọn bắt đầu hành trình mới của mình bằng một hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa cùng Smile Train - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hỗ trợ trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch.

Trong buổi gặp gỡ các em nhỏ vừa được phẫu thuật, hai người đẹp xuất hiện với hình ảnh gần gũi và giản dị. Đặc biệt, Á hậu Yolina Lindquist ghi dấu ấn bởi sự thân thiện, cởi mở khi dành nhiều thời gian trò chuyện, chơi đùa và động viên các em nhỏ, mang đến bầu không khí ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực.

miss-cosmo.jpg
miss-cosmo6.jpg
﻿miss-cosmo9.jpg
miss-cosmo8.jpg

Không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez còn gửi gắm thông điệp tích cực về hy vọng, lòng tốt và sự dũng cảm theo đuổi ước mơ, đặc biệt dành cho những em nhỏ từng phải đối mặt với mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống.

miss-cosmo2.jpg
﻿miss-cosmo7.jpg﻿
miss-cosmo3.jpg
miss-cosmo4.jpg

Những nụ cười rạng rỡ của các em sau phẫu thuật không chỉ phản ánh sự thành công về mặt y tế, mà còn là minh chứng cho tác động nhân văn mà Smile Train đang mang lại. Với mô hình hỗ trợ bền vững thông qua đào tạo và đồng hành cùng các bác sĩ địa phương, Smile Train đã và đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có cơ hội được chữa lành và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện đầu tiên sau đăng quang của Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Top 2 Miss Cosmo 2025, mà còn mở đầu cho một hành trình lan tỏa yêu thương, hy vọng và những giá trị tích cực đến cộng đồng.

123.jpg
DAISY - Ảnh: Miss Cosmo
