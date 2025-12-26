Vì sao 2 nàng hậu Miss Cosmo 2025 có tên tiếng Việt là Ngọc Na và Ngọc Tím?

HHTO - Top 2 Miss Cosmo 2025 là Hoa hậu Yolina Lindquist đến từ Mỹ và Á hậu Chelsea Fernandez đến từ Philippines đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fan sắc đẹp Việt. Hai người bắt đầu chuỗi hành trình media tour sau đăng quang và được fan Việt đặt cho hai cái tên là Ngọc Na và Ngọc Tím. Nguồn gốc của hai cái tên này là gì?

Chia sẻ với truyền thông sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, Yolina Lindquist nói: "Tôi trân trọng chiếc vương miện mà giám khảo trao cho, đồng thời biết ơn khán giả, nhất là fan Việt bởi đã mọi người đã dành cho tôi tình yêu thương trong nhiều tháng qua".

﻿

Yolina đang học tiếng Việt, đã nói được những câu cơ bản như "Xin chào!", "Cảm ơn!". Yolina Lindquist được fan đặt cho tên gọi Ngọc Na - ghép chữ Ngọc và chữ Na trong tên cô, đi đâu cô cũng khoe cái tên này. Mọi người còn hướng dẫn "Ngọc Na" nói những câu vui vẻ như "Xin chào sếp!" hay "Ối giời ơi!".

﻿

Á hậu Chelsea Fernandez hoàn toàn hài lòng với kết quả chung cuộc, cô cho biết sẵn sàng đồng hành tổ chức để lan tỏa giá trị về phụ nữ hiện đại, hướng tới cộng đồng. Người đẹp chia sẻ cô rất yêu thích không khí của Đà Lạt, có dịp sẽ dẫn gia đình đi du lịch tại đây.

Cô được fan Việt đặt cho cái tên Ngọc Tím, lý do là vì cô rất thích màu tím.

Hai nàng hậu đang trong hành trình media tour xen lẫn các chuyến thiện nguyện ở TP.HCM và các vùng lân cận. "Ngọc Na" và "Ngọc Tím" tạo được thiện cảm với người hâm mộ nhờ phong cách gần gũi, tính cách đáng yêu, "tẻn tẻn" đúng chuẩn Gen Z.

﻿

Yolina và Chelsea nhận được khá nhiều quà tặng xinh xắn trong chuyến hành trình media tour.

Trong loạt trang phục media tour của hai người đẹp còn có cả áo dài và áo bà ba.

Top 2 tiền nhiệm của Miss Cosmo 2024 trước đó cũng đã tạo được ấn tượng mạnh và thiện cảm rất lớn trong 1 năm đương nhiệm. Hoa hậu Tata có tên là Ngọc Bích vì một từ trong tên của cô có nghĩa là ngọc (đá quý). Á hậu Mook có tên là Ngọc Trai vì từ Mook trong tên cô có nghĩa là Ngọc Trai.