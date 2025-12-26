Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài với họa tiết ý nghĩa tại các sự kiện cuối năm

HHTO - Xuất hiện tại các sự kiện văn hóa - nghệ thuật dịp cuối năm, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh lựa chọn nhiều mẫu áo dài truyền thống với đủ màu sắc, kiểu dáng và họa tiết ý nghĩa.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh có cơ hội được xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng, các show diễn thời trang lớn và được làm đại sứ của nhiều chương trình. Nàng hậu luôn ưu tiên diện áo dài tại các sự kiện lớn.

Đặc biệt dịp cuối năm, Hoa hậu Hà Trúc Linh liên tục xuất hiện với áo dài truyền thống, đủ màu sắc, khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trình diễn tại một sự kiện thời trang, giới thiệu trang phục cho mùa lễ hội cuối năm. Người đẹp mặc áo dài lụa trắng, xinh đẹp dịu dàng trên sàn diễn.

Hà Trúc Linh mặc một thiết kế áo dài màu hồng in hình hoa sen, đây là thiết kế của thương hiệu Ngọc Hân Boutique của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Nàng hậu góp mặt trong Gala Trái Tim Cho Em lần thứ 17 của VTV.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trở thành Đại sứ cho Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025. Tại sự kiện, người đẹp mặc áo dài có in hình chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của TP.HCM. Trong vai trò Đại sứ, Hoa hậu Hà Trúc Linh mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị đẹp nhất của thành phố đến bạn bè gần xa để "ai đến cũng thương, ai đi rồi cũng nhớ".

Giữa không khí sôi động của Tuần lễ Du lịch TP.HCM, Trúc Linh dạo chợ Bến Thành, khám phá từng hương vị và nhịp sống đậm chất Thành phố mang tên Bác. Nàng hậu diện thiết kế áo dài lụa màu vàng kim đính cánh chim hòa bình của NTK Linh San.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cô đã có một buổi tối thật đáng nhớ trên du thuyền và ngắm nhìn vẻ đẹp của các thiết kế Áo dài Việt trong Ao Dai Fashion Show - Best of Vietnam thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh là chị em thân thiết với Miss Cosmo Vietnam 2025. Cô thường xuyên có mặt tại các sự kiện của cuộc thi Miss Cosmo 2025 để ủng hộ Hoa hậu Phương Linh.