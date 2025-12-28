Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không khí lạnh suy yếu, hôm nào Hà Nội có thể mưa và nhiệt độ thay đổi ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt không khí lạnh ở miền Bắc đang suy yếu và ở Hà Nội, trời lại chuyển gió. Lần này nhiệt độ ở Hà Nội có thể tăng đến bao nhiêu và trong phần còn lại của năm, liệu có mưa nữa không?

Khác với vài ngày có nắng rực rỡ và hanh khô khi có không khí lạnh, Hà Nội đã giảm nắng vào hôm nay, 28/12. Trời nhiều mây hơn, tăng ẩm nhưng không tăng nhiệt vì không khí lạnh đang suy yếu, đến chiều nay là có thể hết gió Đông Bắc, chuyển sang gió Nam - Đông Nam rồi.

Nhiệt độ ở Hà Nội chiều nay tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 21 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời); cùng thời điểm ngày mai lại tăng tiếp, lên mức 23 - 24oC. Đến ngày cuối cùng của năm, 31/12, nhiệt độ Hà Nội có khả năng đạt cao nhất trong đợt tăng nhiệt này, lên mức 25 - 27oC.

temp-dec29-1400-9146.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 29/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy mấy ngày tới cũng không đến mức nóng mà chỉ mát đến se lạnh, tuy nhiên cũng khó có thể gọi là dễ chịu vì độ ẩm lại tăng, có thể gây cảm giác oi bí; ngoài ra có thể nồm vào sáng và tối, nhất là vào ngày 30/12 (thứ Ba tới).

Ở Hà Nội, do trời rất ẩm vào ngày 30/12 nên buổi sáng ngày này có thể có mưa phùn/ mưa nhỏ, vẫn là kiểu “quá mù ra mưa”. Khả năng mưa phùn/ mưa nhỏ chỉ ở mức trung bình, và nếu có thì dự báo là mưa cũng chỉ trên diện hẹp, lượng mưa không đáng kể, thời gian ngắn, chủ yếu gây phiền phức cho việc tham gia giao thông. Vì vậy, ngày 30/12, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu có áo chống nước thì rất tốt, tránh để bị ướt, ẩm, sẽ rất khó chịu.

rain-dec30-0600.jpg
Dự báo mưa nhỏ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 30/12 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm, có thể thấy là ít). Ảnh: Ventusky, GFS.

Từ giờ đến hết năm (Dương lịch), ở Hà Nội vào các buổi chiều trời vẫn có thể hửng nắng nhẹ nhưng sẽ không có hôm nào khô hanh nữa.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh hà nội #hà nội nồm ẩm #hôm nào hà nội có mưa #gió mùa đông bắc #hà nội có mưa nữa không #hà nội ấm lên

