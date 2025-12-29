Các cách bảo mật thông tin trên Zalo sau khi bấm chấp thuận điều khoản mới

HHTO - Nhiều người sử dụng đang cảm thấy không thoải mái khi ứng dụng Zalo cập nhật điều khoản mới, nếu người dùng không chấp thuận thì tài khoản sẽ bị khóa. Mà Zalo hiện là ứng dụng được dùng rất phổ biến ở nước ta. Vậy làm thế nào để bảo mật dữ liệu cá nhân, bảo mật tin nhắn trên Zalo dù đã bấm chấp thuận điều khoản mới của ứng dụng này?

Zalo là ứng dụng tin nhắn được dùng rất rộng rãi ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi qua ứng dụng này, theo báo Lao Động, dựa trên thống kê tự công bố của Zalo.

Nhưng trong vài ngày qua, nhiều người dùng đã hoang mang và thậm chí lo lắng vì những điều khoản mới cập nhật của Zalo, trong đó có mục được hiểu là Zalo có quyền thu thập, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng. Mà nếu người dùng không đồng ý thì tài khoản sẽ bị khóa, theo Tiền Phong. Những điều này rõ ràng khiến bất kỳ ai cũng lo ngại về việc xử lý và kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

Tuy nhiên, việc không dùng Zalo mà chuyển ngay sang một ứng dụng khác lại không đơn giản, vì rất nhiều người dùng Zalo cho công việc và nhiều việc quan trọng khác.

Một phần điều khoản mới của Zalo khiến nhiều người dùng lo lắng. Ảnh: Trí Minh/ Báo Lao Động.

Vậy nếu đã - hoặc phải - chấp thuận những điều khoản mới của Zalo để tiếp tục sử dụng thì người dùng nên làm gì để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật tin nhắn?

Trước hết, người dùng nên lựa chọn những cách bảo mật trong chính ứng dụng Zalo, như giới hạn những người có thể gửi tin nhắn, gọi điện, kết bạn, xem thông tin cơ bản, hiển thị mình đã đọc tin nhắn hay chưa… Những tùy chọn này đều có trong phần Cá nhân/ Cài đặt của Zalo.

Nếu đang dùng iPhone, người dùng nên vào phần Cài đặt, tìm ứng dụng Zalo và chọn cho hoặc không cho Zalo tiếp cận những thông tin gì trong máy (ví dụ, có thể tắt hoặc giới hạn tiếp cận đối với Danh bạ và Ảnh).

Để bảo mật tin nhắn Zalo, người dùng có thể bật tính năng Mã hóa đầu cuối (E2EE) bằng cách chọn cuộc trò chuyện muốn mã hóa, bấm nút Tùy chọn (góc trên bên phải) rồi bật Mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên, tính năng này hiện tại dường như đã bị dừng, người dùng nên kiểm tra cụ thể trong phiên bản ứng dụng của mình.

Ngoài ra, người dùng nên tắt tính năng Sao lưu tự động trong ứng dụng (Cá nhân/ Cài đặt/ Sao lưu và khôi phục/ Cài đặt/ Tắt “Tự động sao lưu mỗi ngày”), để các tin nhắn chỉ nằm ở máy của mình chứ không sao lưu lên máy chủ của Zalo.

Nên tắt tính năng "Tự động sao lưu" nếu không thực sự cần thiết. Ảnh: FPT.

Với những tin nhắn có thông tin quan trọng và nhạy cảm như thông tin cá nhân, ảnh chụp giấy tờ…, có một vài cách thế này:

- Gửi thành file Word hoặc PDF có mật khẩu (chọn tính năng Encrypt with password (Mã hóa bằng mật khẩu) để bảo mật cao hơn - người dùng nên tự tìm trong Word vì các phiên bản khác nhau có thể hơi khác nhau), rồi gửi mật khẩu đó cho người nhận trong một tin nhắn khác (thậm chí qua một ứng dụng khác); hoặc gọi điện nói mật khẩu cho người nhận.

- Chia nhỏ thông tin thay vì gửi toàn bộ thông tin trong một tin nhắn.

- Gửi ảnh chụp màn hình thay vì chữ (ảnh chụp màn hình thường có ít “dấu vết” dữ liệu hơn là tin nhắn chữ).

- Nếu gửi thông tin cần bảo mật cho một người đáng tin cậy (mà những thông tin cần bảo mật thì tất nhiên chỉ nên gửi cho người đáng tin cậy), người dùng gửi xong và người nhận đã đọc rồi thì 2 bên đều nên xóa luôn. Nếu cả hai đều không sao lưu tin nhắn thì trong phần lớn trường hợp, tin nhắn sẽ không tồn tại lâu trên máy chủ Zalo.

Mã hóa văn bản kèm mật khẩu là một cách khiến thông tin trong văn bản khó tiếp cận hơn nhiều. (Ảnh chụp màn hình Word).

Người dùng lưu ý là những cách trên đều không bảo mật một cách hoàn hảo mà chỉ khiến thông tin khó bị tiếp cận và sử dụng hơn. Ngoài ra còn một vài cách khác nhưng sẽ mất thời gian và tốn công hơn, nhất là với những người không “thân thiện” với công nghệ.

Tạm thời thì những cách trên sẽ giúp người sử dụng chủ động bảo vệ dữ liệu tốt hơn trong ứng dụng Zalo. Còn với những thông tin cực kỳ quan trọng thì bất kỳ ai cũng nên cân nhắc có nên gửi qua tin nhắn hay không, dù là qua ứng dụng hay nền tảng nào.