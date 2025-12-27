Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt

Linh Lê

HHTO - Thông báo lưu trú là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật, áp dụng với cả chủ nhà và người đến ở tạm thời. Thay vì phải đến trực tiếp công an địa phương, người dùng hiện có thể thực hiện thao tác này nhanh gọn ngay trên ứng dụng VNeID.

Để thực hiện thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID, người dùng cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại. Tại màn hình chính, chọn mục "Thủ tục hành chính". Sau đó tiếp tục chọn "Thông báo lưu trú".

Bước 2: Chọn "Cơ sở lưu trú" và nhấn "Tạo mới yêu cầu". Tiếp tục chọn "Cơ quan công an thực hiện - Chọn thông tin". Lưu ý phải chọn đủ cấp tỉnh và xã.

Bước 3: Lựa chọn loại hình cơ sở cư trú (Cơ sở lưu trú du lịch; Ký túc xá sinh viên; Cơ sở khám chữa bệnh; Hộ gia đình; Nhà ngăn phòng cho thuê; Các cơ sở khác) và chọn tên cơ sở lưu trú.

Lưu ý: Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở các bước trước, ứng dụng sẽ hiện danh sách tên các cơ sở lưu trú. Sau đó chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Chọn "Thêm người lưu trú" và nhập thông tin người lưu trú.

Nếu người thực hiện thông báo cũng chính là người lưu trú thì đánh dấu vào ô hiển thị "Người thông báo là người lưu trú". Khi đó, hệ thống tự động điền thông tin.

Nếu người thông báo không phải người lưu trú thì phải tự nhập thông tin theo yêu cầu của ứng dụng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra chính xác thì nhấn "Lưu". Rồi chọn "Gửi yêu cầu".

Theo Luật Cư trú, thông báo lưu trú được áp dụng trong trường hợp công dân đến sinh sống, nghỉ lại tại một địa điểm ngoài nơi thường trú hoặc tạm trú, trong thời gian dưới 30 ngày. Việc thông báo lưu trú thường do chủ hộ, người quản lý chỗ ở thực hiện, tuy nhiên người đến lưu trú cũng có thể chủ động khai báo nếu được sự đồng ý của chủ nhà. Nếu không thông báo lưu trú đúng thời hạn, cá nhân hoặc chủ cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

coverfb.jpg
Linh Lê
Theo Thư viện Pháp luật
#VNeID #lưu trú #thông báo #pháp luật #ứng dụng #thông báo lưu trú #khai báo lưu trú trên VNeID

