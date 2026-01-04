Không khí lạnh tăng cường: Hôm nào Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ra sao?

HHTO - Gió mùa Đông Bắc lại sắp về miền Bắc, sớm hơn dự báo trước một chút. Từ mai, Hà Nội có thể đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết sẽ thay đổi thế nào và lần này, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội sẽ là bao nhiêu, hôm nào sẽ là ngày rét nhất trong đợt này?

Không khí lạnh suy yếu một chút ở Hà Nội vào hôm nay, 4/1, nên nhiệt độ cả ngày tăng nhẹ so với hôm qua. Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên khoảng 20 - 21oC, trời đỡ rét.

Tuy nhiên, không khí lạnh sẽ được tăng cường gần như ngay lập tức, cụ thể là ngay trong ngày mai.

Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc từ ngày mai, 5/1, miền Bắc có thể có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ. Ở Hà Nội thì khả năng mưa thấp hơn, nếu có cũng chỉ là mưa nhỏ đến rất nhỏ, trên phạm vi hẹp, nhanh hết.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 5/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không khí lạnh tăng cường có thể khiến trong ngày mai, nhiệt độ Hà Nội giảm nhẹ nhưng chưa đáng kể. Đến tối và đêm mới giảm nhanh hơn, để rồi ngày 6/1 có khả năng trở thành ngày rét nhất trong đợt này.

Dự báo Hà Nội sẽ rét đậm vào 6/1, phần lớn các mô hình hiện tại cho thấy nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ khoảng 15oC, sáng sớm có thể xuống mức 13 - 14oC, người dân ra ngoài nên mặc thật ấm và có mũ, nên che mũi miệng để giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa 6/1: Hà Nội rét đậm. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày 6/1 được dự báo là rét nhất đợt này ở Hà Nội, tức là vài ngày sau đó sẽ không rét bằng, ít nhất là vào ban ngày vì trời sẽ có nhiều nắng và hanh khô (có khả năng rất hanh khô, lại phơi đồ thì thích chứ da dẻ thì rất dễ nứt nẻ). Còn các buổi sáng sẽ vẫn rất rét, thậm chí nhiệt độ cảm nhận có thể xuống mức 11 - 12oC; nhưng dù sao vào tháng 1 như thế này cũng là đỡ rét so với trung bình nhiều năm rồi.