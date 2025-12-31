Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Video xe tải lớn đổ vào ô tô ở Án Độ, cho thấy việc “rẽ liều” nguy hiểm thế nào

Thục Hân
HHTO - Một vụ tai nạn được gọi là “rùng mình” mới xảy ra ở Ấn Độ, trong đó một chiếc ô tô nhỏ vì rẽ không cẩn thận đã khiến một chiếc xe tải lớn cố né, rồi lật nghiêng vào và đè bẹp. Video vụ việc được đăng trên mạng xã hội và nhiều trang tin ở Ấn Độ với lời cảnh báo mỗi người đi đường đều cần rất cẩn thận và đi đúng luật.

Trên nhiều trang mạng xã hội và trang tin ở Ấn Độ đã vừa đăng video về một vụ tai nạn mới xảy ra trên đường cao tốc Nainital (thành phố Rampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ). Chỉ trong một ngày, đoạn video đã được xem gần 10 triệu lượt và nó thực sự là một lời cảnh báo nghiêm khắc về sự cẩn thận khi tham gia giao thông.

Đây là video:

Nguồn: The Page Today.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h45’ chiều, tại một trong những giao lộ đông đúc nhất trên đường cao tốc. Theo cảnh sát địa phương, một chiếc ô tô Bolero của Ấn Độ di chuyển cùng chiều với chiếc xe tải chở trấu (có trang tin ghi là chở phế liệu gỗ), bỗng rẽ bất ngờ ngay trước đầu xe tải. Xe tải thì rất to, tài xế đã cố đánh lái để tránh xe Bolero nhưng đâm phải dải phân cách nên xe tải đổ đè lên chiếc xe nhỏ.

Điều đáng tiếc đã xảy ra: Chiếc xe Bolero bị xe tải đè bẹp, khiến nhiều người xung quanh sợ hãi, sau đó giao thông tắc nghẽn do nhiều cảnh sát, xe cấp cứu và cả người dân tập trung ở hiện trường.

Trong xe Bolero có một người đàn ông 40 tuổi (là tài xế), rất tiếc ông ấy đã thiệt mạng. Phải có cần cẩu tới mới nhấc được chiếc xe tải lên và đưa ông ấy ra.

truck.jpg
Nhiều người cho rằng việc đi sát một chiếc xe tải lớn, lại chở nặng, cũng là rất nguy hiểm rồi, chưa nói đến việc lại còn rẽ ngay trước đầu xe tải. Ảnh: FPJ.

Phía cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem chiếc xe tải có chở nhiều hơn mức cho phép hay không, ngoài ra họ nhắc nhở người dân khi đi trên đường, đặc biệt là vào những dịp sắp đến kỳ nghỉ và đường rất đông đúc, thì cần hết sức chú ý, cẩn thận, đi đúng luật, tránh những hậu quả không thể đảo ngược như trên.

ft1471.jpg
ft1471.jpg
Thục Hân
#sự cố giao thông #camera giao thông #xe tải lật nghiêng #đường phố ấn độ

