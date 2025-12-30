Loạt câu nói gây sốt năm 2025: Từ "Hẹ hẹ hẹ" đến "Flop quá thì ghi tên anh vào"

HHTO - Năm 2025 có không ít câu nói trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội. Đa phần, các câu thoại này đều được dùng để bày tỏ cảm xúc, giải tỏa sự bức bối hay thể hiện niềm vui của bản thân. Ngoài ra, còn có một trào lưu xuất phát từ một nam ca sĩ hàng đầu V-Pop, dù rằng thực chất anh không trực tiếp "sản sinh" ra câu nói này.

Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

"Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ" được ghép từ 2 vế khác nhau. Vế đầu tiên "Anh em mình cứ thế thôi" đến từ một bình luận của người hâm mộ Real Madrid sau khi đội bóng này thắng cúp C1. Trong khi đó, "hẹ hẹ hẹ" là một cách cười hài hước, được cho là bắt nguồn từ điệu cười của Tú Sena trong một lần livestream. Ghép lại, cả câu nói được dùng để những người cùng chung sở thích, đam mê thể hiện với nhau một cách tích cực, vui vẻ.

Bốc trúng sít rịt

"Sít rịt" là một từ lóng được Việt hóa từ "secret", hay "bí mật" của tiếng Anh. Đây là cụm từ bắt đầu trở nên phổ biến nhờ vào hiện tượng "túi mù", hay "blind box". Những món đồ chơi với mẫu mã, màu sắc ngẫu nhiên được đóng hộp, đợi người mua khám phá. Phiên bản "sít rịt" thường giới hạn, có độ hiếm cao và không phải ai cũng có được. "Bốc trúng sít rịt", "xé túi mù" còn được dùng rộng ra, chỉ những tình huống hiếm có khó tìm xảy ra trong cuộc sống.

Mời đoàn mình di chuyển lên núi

Nếu thấy đối phương hay bạn bè gặp một tình huống xấu hổ, bạn có thể sử dụng câu "Mời đoàn mình di chuyển lên núi". Bởi lẽ, núi thường là địa hình thuộc miền quê, và "quê" cũng là từ được người Việt dùng trong các trường hợp mắc cỡ vì một sự cố nào đó. Còn nếu chính bản thân là người "quê độ", bạn có thể dùng câu "Hướng nội hết phần đời còn lại" để bày tỏ.

Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay

Trong dịp cuối năm 2025, "Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay" trở thành câu nói gây sốt, xuất phát từ những tiểu phẩm của cặp đôi Giỏi Lee - Ngọc Minh trên TikTok. Người dùng thường tận dụng câu nói này để bày tỏ sự tức giận, khó chịu của mình, đặc biệt sau một ngày chịu nhiều áp lực từ học tập hay công việc.

Flop quá thì ghi tên anh vào

"Flop quá thì ghi tên anh vào" xuất phát từ một bức ảnh ghép câu nói này vào ảnh của Sơn Tùng M-TP. Dù không trực tiếp nói câu này nhưng sau đó, Sơn Tùng M-TP vẫn vô tình tạo nên trào lưu khắp mạng xã hội. Mỗi khi đăng trạng thái, cư dân mạng đều viết tên nam ca sĩ đầu tiên với hy vọng bài viết "không flop". Thậm chí sau đó, đích thân Sơn Tùng M-TP cũng đã tự mình "đu trend" khiến ai nấy thích thú, thậm chí mang câu nói này lên sân khấu trình diễn.