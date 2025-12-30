Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cụ bà U70 ở Trung Quốc gây xôn xao vì kiếm hơn 7 tỷ mỗi năm nhờ bán khoai lang

Tôn Huy - Ảnh: Weibo

HHTO - 30 năm khởi nghiệp, từng khóc cạn nước mắt vì lỗ vốn, bà cụ 69 tuổi ở Trung Quốc đã lội ngược dòng với doanh thu hơn 7 tỷ đồng/năm, chứng minh tinh thần "nữ cường" bất chấp tuổi tác.

Quên những kịch bản phim ảnh đi, đây mới là đại nữ chủ "hàng real" khiến netizen Trung Quốc phải ngả mũ thán phục. Một bà cụ 69 tuổi tại Hà Nam (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội với hành trình khởi nghiệp 30 năm gắn liền với chiếc xe lăn, biến những củ khoai lang dân dã thành gia tài tiền tỷ.

cu-ba-u70.jpg
Cụ bà chia sẻ bản thân thức dậy lúc 5:00 và trở về nhà lúc 22:00.

Nhưng đằng sau hào quang hiện tại là mồ hôi và nước mắt. Cụ bà chia sẻ đã có thời gian "trầy vi tróc vảy", có năm lỗ đến cả tỷ đồng. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là lần nhập phải lô giống hỏng, nhìn công sức đổ sông đổ bể, bà đã khóc trắng đêm vì bất lực. Nhưng đúng chất "đại nữ chủ", lau nước mắt xong là hành động ngay: Bà quyết tâm tự mình ươm giống để nắm đằng chuôi, không phụ thuộc vào ai nữa.

1000094772.jpg
Cụ bà truyền động lực cho nhiều người trẻ đang khởi nghiệp.

Trời không phụ người có tâm, mô hình hợp tác xã của bà giờ đây đạt doanh thu hơn 2 triệu tệ (hơn 7 tỷ đồng) mỗi năm. Không chỉ "cá kiếm" khủng, bà còn là điểm tựa cho cả làng khi giúp 50 hộ dân thoát nghèo, quỹ lương trả cho nhân công lên tới 60 vạn tệ/năm.

Câu chuyện của bà đã tiếp thêm "vitamin động lực" cho cộng đồng mạng. Netizen Trung Quốc không chỉ trầm trồ trước con số doanh thu mà còn tâm đắc với tinh thần không tuổi của bà. Một bình luận chia sẻ: "Tôi đã kể ngay cho mẹ nghe, tuổi 50 mới chính là lúc rực rỡ nhất để xông pha".

1471.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Weibo
#khởi nghiệp #bà cụ #doanh thu #khoai lang #nữ cường #Trung Quốc

