Nam thanh niên "dọa xỉu" hàng xóm chiếm dụng hành lang chỉ với một bức ảnh

HHTO - Bất lực vì hàng xóm biến hành lang thành kho đồ riêng, một chàng trai ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã tung chiêu cuối khiến đối phương phải "tém" lại ngay lập tức. Một pha xử lý "dở khóc dở cười" nhưng lại là bài học về văn hóa ứng xử tại chung cư.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được phen cười ná thở trước màn "đáp trả" nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cực cao tại một khu chung cư ở Hồ Nam (Trung Quốc). Vấn nạn hàng xóm chiếm dụng không gian công cộng vốn là "kiếp nạn" của cư dân đô thị, nhưng cách xử lý của chàng trai trong câu chuyện này quả thực thuộc hàng độc nhất vô nhị.

Cụ thể, nam thanh niên này đã phải chịu đựng cảnh nhà đối diện biến hành lang chung thành "bảo tàng" giày dép và đồ đạc trong thời gian dài. Từ nhẹ nhàng góp ý đến nhờ ban quản lý can thiệp, tất cả đều nhận lại thái độ thờ ơ, thậm chí là thách thức của hàng xóm. Cuối cùng, anh quyết định "chơi lớn" bằng việc treo di ảnh ông nội ngay cửa nhà mình, hướng mắt nhìn thẳng sang đống đồ lộn xộn, kèm theo một bó cúc trắng.

Một số người cho rằng trách nhiệm thuộc về quản lý tòa nhà.

Hiệu quả đến ngay khi người hàng xóm trước đó còn cứng rắn tuyên bố "để đồ không ảnh hưởng ai", nay vừa đi làm về thấy "ánh mắt" của cụ ông đã sợ tái mặt. Ngay trong đêm, toàn bộ kệ giày và vật dụng chắn lối đi đã được dọn sạch. Dù sau đó người hàng xóm có quay sang trách cứ hành động này là gây "ám quẻ".

Netizen﻿ Trung Quốc hài hước bình luận: "So với luật, có những người sợ bị tổ tiên người khác trừng mắt nhìn hơn".

Sự việc tạo nên hai luồng tranh luận trên Weibo, Douyin. Hội "nghiêm túc" cho rằng việc mang người đã khuất ra để gây áp lực là hơi quá đà và thiếu tôn trọng. Ngược lại, hội "bất bình" lại vỗ tay vì với những người thiếu ý thức tự giác thì luật pháp hay quy định đôi khi không "uy tín" bằng một bức ảnh.