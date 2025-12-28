Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nam thanh niên "dọa xỉu" hàng xóm chiếm dụng hành lang chỉ với một bức ảnh

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Bất lực vì hàng xóm biến hành lang thành kho đồ riêng, một chàng trai ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã tung chiêu cuối khiến đối phương phải "tém" lại ngay lập tức. Một pha xử lý "dở khóc dở cười" nhưng lại là bài học về văn hóa ứng xử tại chung cư.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung được phen cười ná thở trước màn "đáp trả" nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cực cao tại một khu chung cư ở Hồ Nam (Trung Quốc). Vấn nạn hàng xóm chiếm dụng không gian công cộng vốn là "kiếp nạn" của cư dân đô thị, nhưng cách xử lý của chàng trai trong câu chuyện này quả thực thuộc hàng độc nhất vô nhị.

Cụ thể, nam thanh niên này đã phải chịu đựng cảnh nhà đối diện biến hành lang chung thành "bảo tàng" giày dép và đồ đạc trong thời gian dài. Từ nhẹ nhàng góp ý đến nhờ ban quản lý can thiệp, tất cả đều nhận lại thái độ thờ ơ, thậm chí là thách thức của hàng xóm. Cuối cùng, anh quyết định "chơi lớn" bằng việc treo di ảnh ông nội ngay cửa nhà mình, hướng mắt nhìn thẳng sang đống đồ lộn xộn, kèm theo một bó cúc trắng.

hangg-xom-bua-bai.jpg
Một số người cho rằng trách nhiệm thuộc về quản lý tòa nhà.

Hiệu quả đến ngay khi người hàng xóm trước đó còn cứng rắn tuyên bố "để đồ không ảnh hưởng ai", nay vừa đi làm về thấy "ánh mắt" của cụ ông đã sợ tái mặt. Ngay trong đêm, toàn bộ kệ giày và vật dụng chắn lối đi đã được dọn sạch. Dù sau đó người hàng xóm có quay sang trách cứ hành động này là gây "ám quẻ".

hang-xom-bua-bai.jpg
Netizen﻿ Trung Quốc hài hước bình luận: "So với luật, có những người sợ bị tổ tiên người khác trừng mắt nhìn hơn".

Sự việc tạo nên hai luồng tranh luận trên Weibo, Douyin. Hội "nghiêm túc" cho rằng việc mang người đã khuất ra để gây áp lực là hơi quá đà và thiếu tôn trọng. Ngược lại, hội "bất bình" lại vỗ tay vì với những người thiếu ý thức tự giác thì luật pháp hay quy định đôi khi không "uy tín" bằng một bức ảnh.

1471.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#hàng xóm #hành lang #chung cư #xử lý #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục