Phương Mỹ Chi tự hào khi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2025

Như Lê (Tổng hợp) - Ảnh: NVCC

HHTO - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ duy nhất tham gia biểu diễn tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô được góp mặt tại sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Sáng nay 27/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đại hội có sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đây được xem là “ngày hội lớn” nhằm tôn vinh các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể và cá nhân tiêu biểu, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

phuong-my-chi.jpg

Trong khuôn khổ Đại hội, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ trẻ được tham gia biểu diễn. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Made In Vietnam - sáng tác của nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, một tác phẩm mang tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và bản sắc Việt Nam đương đại.

phuong-my-chi-1.jpg

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và việc học tập, duy trì tinh thần học hỏi nghiêm túc tại trường. Song song đó, nữ ca sĩ luôn tích cực tham gia, đóng góp trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của quốc gia, cũng như các hoạt động xã hội.

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi còn đồng hành trong các chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia quyên góp, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

phuong-my-chi-2.jpg
Phương Mỹ Chi không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc và hành động cụ thể.
