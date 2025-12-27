Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trình Quả bóng Vàng của Hoàng Đức: Từ “người không ồn ào” đến biểu tượng bền bỉ

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 không chỉ là phần thưởng cho một năm thi đấu xuất sắc của Nguyễn Hoàng Đức, mà còn là cột mốc ghi dấu hành trình dài của sự kiên trì, bản lĩnh và trưởng thành.

Sinh năm 1998, Nguyễn Hoàng Đức không phải cái tên được chú ý sớm ở các lứa trẻ. Anh không sở hữu tốc độ bùng nổ hay thể hình vượt trội, nhưng lại có thứ “vũ khí” đặc biệt: tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng kiểm soát trận đấu hiếm thấy. Từ những ngày đầu khoác áo CLB Viettel, tiền vệ người Hải Dương từng bước khẳng định mình trong vai trò nhạc trưởng, trở thành trung tâm trong lối chơi của đội bóng áo lính.

Bước ngoặt lớn đến ở giai đoạn 2020-2021, khi Hoàng Đức vươn mình mạnh mẽ ở cả đấu trường quốc nội lẫn màu áo ĐT Việt Nam. Anh giành Quả bóng vàng Việt Nam lần đầu năm 2021, đánh dấu sự thừa nhận của giới chuyên môn với một tiền vệ toàn diện, có thể giữ nhịp, thoát pressing và tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền mang tính quyết định. Tuy nhiên, vinh quang cũng đồng thời kéo theo áp lực, khi Hoàng Đức không còn là phát hiện mới, mà trở thành cái tên luôn bị đặt dưới kính hiển vi.

589093709-122139720230947304-3925055357606595933-n.jpg
Nguyễn Hoàng Đức trong màu áo CLB Ninh Bình. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Những mùa giải sau đó chứng kiến không ít biến động. ĐT Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao, môi trường thi đấu thay đổi, phong độ của Hoàng Đức có thời điểm không còn bùng nổ như trước. Đỉnh điểm của tranh cãi đến khi tiền vệ sinh năm 1998 quyết định rời V-League 1 để khoác áo CLB Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất. Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng việc xuống chơi ở hạng đấu thấp hơn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, chuyên môn và cả cơ hội cống hiến lâu dài cho ĐT quốc gia. Hoàng Đức bị đặt dấu hỏi về tham vọng, thậm chí bị xem là đang chấp nhận một “bước lùi” trong sự nghiệp.

Trước những hoài nghi đó, Hoàng Đức không chọn cách lên tiếng. Anh để sân cỏ trả lời tất cả. Trong màu áo Phù Đổng Ninh Bình, tiền vệ này nhanh chóng thể hiện vai trò thủ lĩnh, trở thành trung tâm trong lối chơi, giữ nhịp và tạo ảnh hưởng rõ nét lên toàn đội. Chính môi trường tưởng như kém hào quang ấy lại giúp Hoàng Đức duy trì nhịp thi đấu ổn định, tích lũy thể lực, phong độ và khẳng định một điều: đẳng cấp của cầu thủ lớn không nằm ở hạng đấu, mà ở thái độ chuyên nghiệp và giá trị mang lại cho tập thể.

587949617-122139721472947304-974859162356300110-n.jpg
(Ảnh: Ninh Bình FC)

Mùa giải 2024 - 2025 vì thế trở thành một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất sự nghiệp Hoàng Đức. Không ồn ào, không phô trương, anh vẫn hiện diện ở những điểm nóng quan trọng nhất của trận đấu, nơi cần một cái đầu lạnh và đôi chân đủ tinh tế để điều tiết thế trận. Sự ổn định ấy giúp Hoàng Đức ghi điểm mạnh mẽ trong mắt giới chuyên môn và người làm nghề, anh cũng góp công không nhỏ đưa đội bóng cố đô thăng hạng V-League.

z7369058401040-d8f54b4b125872c5c0573290a566fba7.jpg
(Ảnh: BTC Quả bóng Vàng 2025)

Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 là lần thứ ba Hoàng Đức được xướng tên ở vị trí cao nhất, đưa anh vào nhóm những cầu thủ hiếm hoi nhiều lần chạm tay tới giải thưởng danh giá này. Nhưng hơn cả con số, Quả bóng Vàng lần này giống như lời khẳng định cho một hành trình không bằng phẳng, nơi Hoàng Đức đã đi qua hoài nghi, áp lực và cả những định kiến để đứng vững bằng chính năng lực của mình.

z7369190030733-5640616b0bf20ec5c5f09df0aab31102.jpg
z7369190033645-0442e86fc1cc1e16f990c2705518ae75.jpg
(Ảnh: BTC Quả bóng Vàng 2025)

Ở tuổi 27, Hoàng Đức vẫn đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp. Quả bóng Vàng 2025 không phải điểm kết, mà là dấu mốc cho thấy trong dòng chảy nhiều biến động của bóng đá Việt Nam, anh vẫn là một trong những tiền vệ trung tâm đáng tin cậy nhất. Một cầu thủ không cần quá nhiều lời tung hô, nhưng luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, mỗi khi đội bóng cần sự chắc chắn và bản lĩnh.

coverfb.jpg
Linh Lê
#Hoàng Đức #Quả bóng Vàng #bóng đá Việt Nam #hành trình #thành tựu #bản lĩnh

