Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33: ĐT Việt Nam có quyền khiếu nại trọng tài?

HHTO - Trận Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Philippines khép lại với nhiều tranh cãi xoay quanh quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống bàn thắng của ĐT Việt Nam không được công nhận. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: ĐT Việt Nam có quyền khiếu nại trọng tài hay không và liệu kết quả trận đấu có thể thay đổi?

Trận Chung kết với kết quả thua đầy nghiệt ngã

Trận Chung kết bộ môn bóng đá nữ của SEA Games 33 giữa ĐT Philippines và ĐT Việt Nam diễn ra căng thẳng khi hai đội hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Trước đó ở phút 29, ĐT nữ Việt Nam có tình huống đưa bóng vào lưới ĐT nữ Philippines sau pha dứt điểm cận thành, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Quyết định này khiến bàn thắng không được công nhận.

Ngay sau trận đấu, nhiều góc quay truyền hình và phân tích chuyên môn cho thấy cầu thủ ĐT Việt Nam không rơi vào thế việt vị, làm dấy lên tranh cãi gay gắt trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Do không có VAR ở trận Chung kết, tổ trọng tài không có cơ hội xem lại tình huống. Trận đấu sau đó được định đoạt bằng loạt luân lưu, với chiến thắng thuộc về ĐT nữ Philippines.

Tình huống trọng tài bắt lỗi việt vị của Bích Thùy.

Có quyền khiếu nại nhưng phạm vi hạn chế và không thay đổi được kết quả trận đấu

Theo quy định của bóng đá quốc tế, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền khiếu nại, kiến nghị về công tác trọng tài. Việc này thường được thực hiện thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), gửi tới Ban tổ chức SEA Games hoặc các cơ quan quản lý chuyên môn như AFC, FIFA.

Nội dung khiếu nại có thể xoay quanh việc điều hành trận đấu, năng lực và sai sót của trọng tài, hoặc những vấn đề liên quan đến quy trình tổ chức. Mục đích chính của động thái này là yêu cầu BTC giải xem xét, đánh giá lại công tác trọng tài, qua đó có biện pháp xử lý phù hợp và tránh lặp lại sai sót trong các giải đấu sau.

Tuy nhiên, theo Luật thi đấu của FIFA, các quyết định chuyên môn của trọng tài trên sân là quyết định cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc, dù sai sót được thừa nhận sau trận đấu, kết quả chung cuộc vẫn được giữ nguyên.

Trong trường hợp trận Chung kết SEA Games 33, bàn thắng không được công nhận của ĐT nữ Việt Nam sẽ không thể được “xử lại” và kết quả phân định thắng thua sau loạt luân lưu vẫn có hiệu lực. Việc khiếu nại, nếu có, không dẫn tới thay đổi huy chương hay kết quả trận đấu.

Trong lịch sử các kỳ SEA Games, AFF Cup hay Asian Cup, nhiều đội bóng từng gửi đơn khiếu nại trọng tài sau những sai lầm nghiêm trọng. Kết quả thường thấy là trọng tài liên quan bị nhắc nhở, treo còi hoặc không tiếp tục được phân công làm nhiệm vụ ở các giải quốc tế. Ban tổ chức cũng có thể thừa nhận sai sót ở mức độ nhất định.

Trọng tài Chanthavong Phutsavan. (Ảnh: Hữu Phạm)

Trọng tài có thể đối mặt với án phạt

Dù kết quả không thể đảo ngược, nhưng theo thông lệ của AFC và FIFA, trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu vẫn có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật. Các biện pháp xử lý thường bao gồm:

- Treo còi trong thời gian dài hoặc không tiếp tục được phân công làm nhiệm vụ quốc tế.

- Hạ cấp chuyên môn, loại khỏi danh sách trọng tài ưu tiên.

- Nhắc nhở hoặc cảnh cáo nghiêm khắc trong nội bộ hệ thống trọng tài.

Trong một số trường hợp, ban tổ chức giải đấu cũng có thể thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi không chính thức tới đội bóng bị ảnh hưởng, dù không công bố rộng rãi.