Tiền Phong Marathon 2026: "Đón ánh bình minh" khẳng định vị thế giải chạy quốc gia

HHTO - Không chỉ là một giải đấu thể thao đỉnh cao, Tiền Phong Marathon đang từng bước khẳng định vị thế là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi kết nối cộng đồng runner và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Trước đó vào ngày 14/12, Tiền Phong Half Marathon đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu chạy bộ tại TP.HCM. Giải đấu diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, thu hút gần 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia tranh tài ở các cự ly 21,1km, 10km và 5km. Với chủ đề “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải chạy không chỉ mang đến không khí thi đấu sôi động mà còn truyền tải thông điệp sống tích cực, rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trong không gian đô thị hiện đại, hàng ngàn runner đã cùng nhau tạo nên bức tranh đầy năng lượng, nơi thể thao trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng. Nhiều vận động viên chia sẻ, điều đọng lại sau mỗi bước chạy không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là cảm giác được tiếp thêm động lực để duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và vận động thể chất.

Từ nền tảng thành công của các giải chạy phong trào, Tiền Phong Marathon tiếp tục hướng tới dấu mốc quan trọng trong năm 2026 khi Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 67 dự kiến diễn ra tại Khánh Hòa. Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 15.000 vận động viên trong và ngoài nước, thi đấu ở các cự ly từ 5km đến 42km, trong khung thời gian từ ngày 27-29/3/2026.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tại Khánh Hòa đang được triển khai khẩn trương và đồng bộ. Địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức báo Tiền Phong nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất về đường chạy, an ninh, y tế và hậu cần. Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, Tiền Phong Marathon 2026 còn được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc của vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và báo Tiền Phong chiều 25/12.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, giải sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như không gian triển lãm marathon, giao lưu với các vận động viên hàng đầu, hoạt động văn hóa - ẩm thực và những chương trình mang ý nghĩa xã hội. Đặc biệt, các thông điệp về lòng yêu nước, bảo vệ môi trường, hướng về biển đảo quê hương tiếp tục được lồng ghép, tạo nên dấu ấn riêng đã làm nên thương hiệu Tiền Phong Marathon suốt nhiều năm qua.

Từ TP.HCM sôi động đến Khánh Hòa đầy nắng gió, Tiền Phong Marathon không chỉ là câu chuyện của những bước chạy mà còn là hành trình bền bỉ lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống xanh và giá trị cộng đồng. Qua mỗi mùa giải, thương hiệu Tiền Phong Marathon tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa chạy bộ trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại.