Đến hẹn lại lên, giới trẻ "chui gầm bàn ăn 12 trái nho", siêu thị bắt trend cực nhanh

HHTO - Cứ mỗi dịp năm cũ sắp khép lại, mạng xã hội lại rộn ràng với những trào lưu đón năm mới mang màu sắc vừa "tâm linh" vừa hài hước. Trong đó, màn “chui vào gầm bàn ăn 12 trái nho” tiếp tục quay trở lại, được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình như một điều không thể thiếu trước thời khắc giao thừa.

Trào lưu này xuất phát từ một phong tục của đất nước Tây Ban Nha. Người tham gia sẽ ăn đủ 12 trái nho trong 12 tiếng chuông thời khắc giao thừa, mỗi trái tượng trưng cho một tháng trong năm mới. Riêng phiên bản “chui gầm bàn” được Gen Z sáng tạo thêm với niềm tin vui rằng điều ước về tình duyên, công việc hay tiền bạc sẽ dễ thành hiện thực hơn.

Ăn đủ 12 trái nho trong 12 tiếng chuông thời khắc giao thừa là phong tục từ Tây Ban Nha.

Không khó để bắt gặp hàng loạt clip ghi lại cảnh các bạn trẻ chuẩn bị sẵn nho, đồng hồ đếm ngược và… chui gọn dưới gầm bàn ăn trong tiếng cười rộn ràng. Dù biết yếu tố giải trí là chính, nhiều người vẫn hào hứng tham gia vì cho rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhất là trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng mạng mà các hệ thống bán lẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nhiều siêu thị trưng bày nho thành từng hộp 12 trái, kèm bảng ghi chú hài hước như "12 trái nho ước nguyện". Một số nơi còn tung ưu đãi cho mặt hàng này đúng dịp cuối năm, khiến người mua vừa thấy tiện lợi vừa thấy… đúng trend.

Dù hiệu nghiệm đến đâu vẫn là câu chuyện niềm tin cá nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng trào lưu ăn 12 trái nho đã trở thành một nét chấm phá thú vị trong không khí đón năm mới của giới trẻ. Quan trọng nhất, đó là khoảnh khắc vui vẻ, mang lại tiếng cười và cảm giác háo hức cho một khởi đầu mới - nhẹ nhàng, tích cực và đầy hy vọng.