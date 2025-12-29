TP.HCM: Metro và xe buýt đồng loạt miễn phí vé nhân dịp Tết Dương lịch 2026

HHTO - Theo kế hoạch hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2026 của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (QLGTCC) TP.HCM, người dân sẽ được đi tàu điện Metro và xe buýt công cộng hoàn toàn miễn phí trong ngày đầu năm mới 1/1/2026.

Đây là kế hoạch nhằm khuyến khích người dân thành phố sử dụng phương tiện công cộng, phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày nghỉ lễ.

Trong ngày đầu năm mới, toàn bộ tuyến xe buýt có trợ giá của TP.HCM sẽ được miễn phí vé. Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt không trợ giá do Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines khai thác gồm 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1 cũng đều được miễn phí.

Xe buýt tại TP.HCM sẽ được miễn vé và sắp xếp phù hợp cho dịp Tết Dương lịch. (Ảnh: Phi Long)

Riêng hai tuyến xe buýt số 50 (Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia) và tuyến 52 (Bến Thành - Đại học Quốc gia) do đặc thù phục vụ học sinh, sinh viên đến trường nên sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả hai tuyến sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trung tâm QLGTCC TP.HCM thông tin thêm sẽ có điều chỉnh linh hoạt số lượng chuyến xe so với thường ngày nhằm phù hợp nhu cầu đi lại thực tế trong dịp Tết Dương lịch.

Đối với Tàu điện Metro, hành khách sẽ được miễn phí vé đến hết ngày 1/1. Hành khách tiến hành sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC bằng cách chọn chức năng "QR Vươn mình" để tạo vé điện tử và sau đó quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới. Đây cũng là thời điểm phương án thanh toán vé tàu metro bằng mã QR chính thức được triển khai.

Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Metro sẽ tăng chuyến nhằm phục vụ hành khách trong dịp lễ cao điểm. (Ảnh: TTXVN)

Cũng như ngày đầu năm mới 2025, năm nay Metro tiếp tục tăng số chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi chơi lễ của người dân thành phố. Cụ thể, ngày 31/12/2025, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường và hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ.

Ngày 1/1/2026, số chuyến tăng lên 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến hoạt động trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ, phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa nhân dịp năm mới.