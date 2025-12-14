Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Hà Nội

LINH LÊ

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông tin về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với học sinh các cấp học trên địa bàn.

Cụ thể, đối với Tết Dương lịch 2026, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 1 ngày, vào thứ Năm (1/1/2026). Lịch nghỉ áp dụng cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, cũng như học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau kỳ nghỉ chính thức, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài khoảng 9 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và gia đình sắp xếp việc đi lại, sum họp và tham gia các hoạt động truyền thống đầu năm.

hs-tet.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động thông báo lịch nghỉ tới phụ huynh và học sinh; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp trước và sau kỳ nghỉ. Các nhà trường cũng được đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết kéo dài.

Việc công bố sớm lịch nghỉ Tết được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh và học sinh chủ động hơn trong việc sắp xếp học tập, sinh hoạt, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

coverfb.jpg
LINH LÊ
#Tết Dương lịch #Tết Nguyên đán #Hà Nội #lịch nghỉ học #học sinh #2026 #giáo dục

Cùng chuyên mục