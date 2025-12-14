Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Hà Nội

HHTO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông tin về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với học sinh các cấp học trên địa bàn.

Cụ thể, đối với Tết Dương lịch 2026, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 1 ngày, vào thứ Năm (1/1/2026). Lịch nghỉ áp dụng cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, cũng như học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nếu tính thêm các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau kỳ nghỉ chính thức, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh có thể kéo dài khoảng 9 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và gia đình sắp xếp việc đi lại, sum họp và tham gia các hoạt động truyền thống đầu năm.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động thông báo lịch nghỉ tới phụ huynh và học sinh; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp trước và sau kỳ nghỉ. Các nhà trường cũng được đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết kéo dài.

Việc công bố sớm lịch nghỉ Tết được kỳ vọng sẽ giúp phụ huynh và học sinh chủ động hơn trong việc sắp xếp học tập, sinh hoạt, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.