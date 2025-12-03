Thời gian nghỉ Tết Dương lịch chính thức của học sinh trên cả nước

HHTO - Theo quy định chung, Tết Dương lịch (ngày 1/1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ Năm. Do đó, giáo viên, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước được nghỉ chính thức một ngày, là ngày thứ Năm. Học sinh sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ Sáu, ngày 2/1/2026.

Trong ngày nghỉ này, theo Bộ luật Lao động, thầy cô giáo được hưởng nguyên lương.

Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, từ 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trên thực tế, một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học cả ngày thứ Sáu (2/1/2026) để kết nối với ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ liên tục 4 ngày. Việc kéo dài thời gian nghỉ thêm một ngày không phải quy định bắt buộc và chỉ được áp dụng khi có hướng dẫn chính thức từ Sở GD&ĐT địa phương.

Được biết, lịch nghỉ cụ thể từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.