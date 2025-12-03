Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Thời gian nghỉ Tết Dương lịch chính thức của học sinh trên cả nước

LINH LÊ

HHTO - Theo quy định chung, Tết Dương lịch (ngày 1/1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào thứ Năm. Do đó, giáo viên, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước được nghỉ chính thức một ngày, là ngày thứ Năm. Học sinh sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ Sáu, ngày 2/1/2026.

Trong ngày nghỉ này, theo Bộ luật Lao động, thầy cô giáo được hưởng nguyên lương.

Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM dự kiến cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, từ 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

tet-nguyen-dan-8633-5737.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Trên thực tế, một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học cả ngày thứ Sáu (2/1/2026) để kết nối với ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ liên tục 4 ngày. Việc kéo dài thời gian nghỉ thêm một ngày không phải quy định bắt buộc và chỉ được áp dụng khi có hướng dẫn chính thức từ Sở GD&ĐT địa phương.

Được biết, lịch nghỉ cụ thể từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

coverfb.jpg
LINH LÊ
#Tết Dương lịch #nghỉ lễ #học sinh #sinh viên #quốc gia #lịch nghỉ lễ cho học sinh

Cùng chuyên mục