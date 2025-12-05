Cơ hội học IELTS chất lượng: IELTS LangGo điểm danh hệ thống cơ sở hiện đại

Sau thành công của cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025" do Báo Tiền Phong và IELTS LangGo đồng tổ chức, IELTS LangGo tiếp tục khẳng định cam kết mang đến cơ hội học IELTS chất lượng cao cho học sinh trên khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" chào đón sự tham gia nhiệt tình của hơn 22.000 học sinh THPT từ các trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường tổ chức bởi Báo Tiền Phong và IELTS LangGo không chỉ để lại ấn tượng về một sân chơi học thuật bổ ích mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển năng lực tiếng Anh cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Từ sân chơi học thuật đến môi trường học tập toàn diện

Cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" không chỉ đơn thuần là một sân chơi hùng biện tiếng Anh thông thường, mà còn là cơ hội để các em học sinh thể hiện năng lực tiếng Anh thực tế qua các phần thi đa dạng từ kiến thức chung, hùng biện đến tài năng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng cùng các suất học bổng IELTS hấp dẫn, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh THPT từ nhiều trường học khác nhau.

Nhận thấy khát vọng học IELTS và nâng cao năng lực tiếng Anh không chỉ là nhu cầu của học sinh tại các quận nội thành Hà Nội, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận, đã không ngừng mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo, mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục IELTS chất lượng cao cho học sinh ở mọi khu vực.

Unlock The IELTS 2025 thu hút hơn 22.000 học sinh tham dự.

Việc phát triển mạng lưới cơ sở rộng khắp không chỉ giúp học sinh tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện cho các em có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu học thuật và rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng Anh thường xuyên hơn. Đây cũng chính là một trong các yếu tố then chốt giúp các em tự tin tham gia và tỏa sáng tại những sân chơi như "Unlock The IELTS 2025".

Hệ thống 8 cơ sở hiện đại trải rộng khắp Hà Nội và vùng lân cận

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có thể tiếp cận giáo dục IELTS chất lượng cao, IELTS LangGo đã xây dựng hệ thống 8 cơ sở học trải rộng khắp Hà Nội và vùng lân cận. Từ các khu vực trung tâm như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa đến các khu vực ngoại thành như Hòa Lạc, Hà Đông, Quốc Oai và cả tỉnh Bắc Ninh, IELTS LangGo đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đưa giáo dục tiếng Anh chất lượng quốc tế đến với mọi học sinh, bất kể các em đang sinh sống ở đâu.

Mỗi cơ sở của IELTS LangGo đều được đặt ở các vị trung tâm, tại tuyến đường lớn, thuận tiện di chuyển. Không chỉ dừng lại ở vị trí đắc địa, tất cả các cơ sở đều được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, đồng nhất về chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ đào tạo.

Không gian học tập khang trang, thoáng mát với hệ thống điều hòa nhiệt độ, ánh sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng khoa học tạo môi trường học tập lý tưởng, giúp học sinh duy trì sự tập trung và hứng thú trong suốt buổi học.

Không gian học tập rộng rãi, sạch sẽ và cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tại các cơ sở của IELTS LangGo.

Về trang thiết bị, mỗi phòng học tại IELTS LangGo đều được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập. Hệ thống máy chiếu độ nét cao, màn hình lớn giúp học sinh dễ dàng theo dõi bài giảng; Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp với loa và micro chất lượng cao đảm bảo mọi học sinh đều có thể nghe rõ từng phát âm, từng chi tiết trong bài học - yếu tố vô cùng quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh.

Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt của IELTS LangGo chính là đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp có mặt tại mỗi cơ sở. Các cố vấn không chỉ đơn thuần tư vấn về khóa học mà còn đồng hành cùng học sinh và phụ huynh từ khâu đánh giá năng lực đầu vào, xây dựng lộ trình học phù hợp với mục tiêu và trình độ của từng em, đến theo dõi sát sao quá trình học tập, kịp thời điều chỉnh phương pháp và hỗ trợ khi cần thiết.

Cơ sở: Số 179 Trường Chinh, phường Phương Liệt, Hà Nội

Nằm trên trục đường Trường Chinh sầm uất, cơ sở Trường Chinh của IELTS LangGo phục vụ đông đảo học sinh từ các quận Thanh Xuân, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Không gian học tập tại đây được thiết kế khang trang, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy chiếu, hệ thống loa, micro chất lượng cao, bàn ghế đạt chuẩn giúp học sinh tập trung tối đa trong suốt buổi học.

Cơ sở Trường Chinh thuộc Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp, tận tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ và định hướng lộ trình học phù hợp với từng học sinh trực tiếp ngay tại cơ sở.

Cơ sở: Số 169 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Tiếp tục mở rộng tại khu vực Cầu Giấy với cơ sở 2 trên đường Xuân Thủy, IELTS LangGo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh trong khu vực. Cơ sở này đặc biệt được ưa chuộng bởi không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên, tạo môi trường học tập thoải mái và tích cực. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất.

Cơ sở Xuân Thủy - Cầu Giấy thuộc Hệ thống luyện thi IELTS LangGo

Cơ sở: Tầng 3 toà Hòa Lạc Plaza, xã Hòa Lạc, Hà Nội

Mở rộng ra khu vực ngoại thành với cơ sở 3 tại Hòa Lạc, IELTS LangGo mang đến cơ hội học IELTS chất lượng cao cho học sinh tại các huyện phía Tây Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, và các khu đô thị mới đang phát triển. Tọa lạc tại tòa nhà Hòa Lạc Plaza hiện đại, cơ sở Thạch Thất của IELTS LangGo sở hữu không gian học tập rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Không gian học tập hiện đại, khang trang tại cơ sở Thạch Thất - Hòa Lạc của IELTS LangGo.

Đội ngũ cố vấn học tập trẻ chung, có chuyên môn và nhiệt tình của IELTS LangGo.

Cơ sở: Số 8 Nguyễn Khuyến, phường Hà Đông, Hà Nội

Phục vụ cộng đồng học sinh tại quận Hà Đông và các khu vực lân cận, cơ sở Hà Đông của IELTS LangGo nằm tại vị trí thuận lợi, giao thông kết nối dễ dàng. Với thiết kế hiện đại, không gian thoáng đãng và đội ngũ giảng viên tâm huyết, cơ sở này đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình trong khu vực phía Nam Hà Nội.

Cơ sở Nguyễn Khuyến - Hà Đông thuộc Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Cơ sở: Tòa Châu Coffee, xã Tiên Du, Bắc Ninh

Mở rộng ra ngoài địa bàn Hà Nội, cơ sở 5 tại Bắc Ninh đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của IELTS LangGo. Học sinh tại Bắc Ninh giờ đây không cần phải di chuyển xa để tiếp cận chất lượng đào tạo IELTS hàng đầu. Cơ sở Bắc Ninh của IELTS LangGo được thiết kế với tiêu chuẩn tương đương các cơ sở tại Hà Nội, đảm bảo trải nghiệm học tập đồng nhất và chất lượng.

Cơ sở Tiên Du - Bắc Ninh thuộc Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Cơ sở: Khu DG02 Đường Phủ Quốc, xã Quốc Oai, Hà Nội

Cơ sở mới nhất của IELTS LangGo tại Quốc Oai tiếp tục khẳng định cam kết mang giáo dục IELTS chất lượng đến gần hơn với học sinh ở mọi khu vực. Với vị trí thuận lợi và cơ sở vật chất hiện đại, cơ sở 6 hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho học sinh tại các huyện phía Tây Hà Nội.

Cơ sở Quốc Oai thuộc Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Cơ sở: Số 167 - TDP Phố Săn - Xã Thạch Thất - Hà Nội

Tiếp nối chiến lược mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo, IELTS LangGo vừa chính thức ra mắt cơ sở mới nhất tại số 167 TDP Phố Săn, xã Thạch Thất, Hà Nội vào tháng 12/2025. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ôn và luyện thi IELTS ngày càng tăng cao của học sinh, sinh viên tại khu vực Thạch Thất và các vùng lân cận phía Tây Hà Nội.

Cơ sở mới được đầu tư xây dựng với tiêu chuẩn hiện đại, đồng nhất với các cơ sở khác trong hệ thống IELTS LangGo. Không gian học tập khang trang, thoáng mát với diện tích rộng rãi, được thiết kế tối ưu để tạo môi trường học tập thoải mái và tập trung. Hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại cùng ánh sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng khoa học giúp học sinh duy trì sự hứng thú và hiệu quả học tập cao nhất.

Tất cả các cơ sở của IELTS LangGo đều đảm bảo không gian học tập hiện đại và đầy đủ các thiết bị phục vụ việc học tập và ôn luyện hiệu quả.

Đội ngũ cố vấn học tập tại cơ sở Phố Săn -Thạch Thất sẵn sàng hỗ trợ học sinh và phụ huynh từ khâu đánh giá năng lực đầu vào, xây dựng lộ trình học phù hợp, đến theo dõi tiến độ và điều chỉnh phương pháp học sao cho hiệu quả nhất. Với vị trí thuận lợi tại trung tâm xã Thạch Thất, học sinh từ các khu vực xung quanh như Quảng Oai, Đan Phượng, và các xã lân cận giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận chất lượng đào tạo IELTS hàng đầu mà không cần phải di chuyển xa.

Tiêu chuẩn chung - Cam kết chất lượng đồng nhất

Dù nằm ở khu vực nào, tất cả 8 cơ sở của IELTS LangGo đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chung về cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. Mỗi cơ sở đều được đầu tư xây dựng với không gian khang trang, hiện đại, đảm bảo môi trường học tập thoáng mát và tích cực.

Với hệ thống 8 cơ sở hiện tại, IELTS LangGo đã và đang mang đến cơ hội học IELTS chất lượng cao cho hàng nghìn học sinh trên khắp Hà Nội và vùng lân cận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình dài hạn của IELTS LangGo.

Bà Ngô Khánh Ngân - Giám đốc Kinh Doanh của IELTS LangGo chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh, dù ở khu vực nào, đều xứng đáng được tiếp cận với nền giáo dục IELTS chất lượng cao. Việc mở rộng hệ thống cơ sở không chỉ là mở rộng về mặt địa lý mà còn là mở rộng cơ hội, mở rộng ước mơ cho các em. Thành công của cuộc thi “Unlock The IELTS 2025” càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng khi được tạo điều kiện, các em học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân khấu quốc tế."

Đội ngũ cố vấn học tập của IELTS LangGo năng động , thấu hiểu và tận tâm, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh sinh viên

Trong thời gian tới, IELTS LangGo sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến và mở rộng thêm các cơ sở mới tại các tỉnh thành khác, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh mang giáo dục IELTS chất lượng đến gần hơn với mọi học sinh Việt Nam.

Để trải nghiệm trực tiếp môi trường học tập chuyên nghiệp và phương pháp giảng dạy độc đáo tại IELTS LangGo, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký học thử miễn phí tại bất kỳ cơ sở nào thuận tiện nhất.

