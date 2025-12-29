Loạt câu nói gây sốt 2025: Nghe bài Trình chưa, Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt

HHTO - Năm 2025 đã sản sinh ra nhiều câu nói dở khóc dở cười, trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Đó có thể là câu nói từ nghệ sĩ, liên quan đến nghệ sĩ hay bắt nguồn từ một bài hát, bộ phim, thậm chí chỉ thông qua một video ngẫu nhiên trên TikTok.

Cơm nước gì chưa người đẹp?

Câu hỏi "Cơm nước gì chưa người đẹp?" phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội từ tháng 2/2025, bắt nguồn từ TikToker Nghe Lí. Trong video ngắn ngủi, anh đã hỏi những câu như "Cơm nước gì chưa người đẹp? Lướt TikTok hoài vậy? Cơm nước gì chưa?", như một cách bắt chuyện vụng về và hài hước của một người nam dành cho người nữ mà họ thích. Dần dà, câu này cũng được biến hóa thành nhiều phiên bản để cư dân mạng chọc ghẹo nhau.

Nghe bài Trình chưa?

Bài Trình của HIEUTHUHAI đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội năm 2025. Từ đó, cư dân mạng dùng câu "Nghe bài Trình chưa?" như một cách thể hiện khả năng đón đầu xu hướng của mình. Ngoài ra, câu hát "Trình là gì mà là trình ai chấm?" cũng được sử dụng thường xuyên bởi cư dân mạng, thậm chí cả các nghệ sĩ cũng nhắc đến như dàn cast của 2 Ngày 1 Đêm vừa qua.

Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt

Trong cuộc sống, có những điều trùng hợp đến mức bất ngờ, thậm chí còn thể hiện khả năng "tiên tri" của một người nào đó. Nếu bỗng dưng thấy ai dự đoán đúng một sự kiện, bạn có thể khen họ bằng câu "Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt". Câu này còn có nhiều "dị bản" sáng tạo để khen hay chê một đức tính gì đó, chẳng hạn như "Thua thầy tu mỗi áo cà sa" để nhận xét ai đó tốt bụng.

Giờ tao đưa mày 4 tỷ, tao kêu mày biến, mày biến không?

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều câu thoại phim trở nên nổi tiếng. Vào dịp Tết vừa qua, có 2 bộ phim sở hữu câu thoại "gây bão" mạng xã hội, trong đó có "Giờ tao đưa mày 4 tỷ..." của Ma Ran Đô trong Nụ Hôn Bạc Tỷ được nhiều cư dân mạng hưởng ứng. Bên cạnh đó, câu "Em dành thời gian cho em đi em! Ra ngoài đường kết bạn làm điều gì đó ý nghĩa đi em" của Quốc Anh dành cho Tiểu Vy trong Bộ Tứ Báo Thủ cũng một thời trở thành cơn sốt.

Em ngó gì chị đó Mai?

Không chỉ có phim mới mà ngay cả phim cũ cũng có câu thoại "tạo trend". Bộ phim Mai của Trần Thành trở thành đề tài gây sốt trở lại dù đã ra mắt gần 2 năm. Đầu tiên là câu thoại "Vậy chứ Mai làm gì vậy Mai?" của NSND Ngọc Giàu dành cho Phương Anh Đào được nhiều khán giả quay video diễn lại. Sau đó, đến lượt "Nãy chị làm khách, em ngó gì chị đó Mai?" của Khả Như trở thành cơn sốt khắp cõi mạng, còn được diễn với nhiều ngôn ngữ, chất giọng khác nhau.

Im lặng đi Gobi

Đây là câu thoại trong bộ phim Ấn Độ mang tên Âm Mưu Và Tình Yêu, nổi tiếng sau khi một fanpage đăng tải phân đoạn này lên mạng xã hội. Trong cảnh phim, cô gái nữ chính tên Gobi bị một nhân vật khác đeo khẩu trang như một cách yêu cầu im lặng, khiến cô nàng uất ức. Sau đó, câu nói "Im lặng đi Gobi" nổi lên như một cách yêu cầu đối phương đừng nói nữa. Thậm chí, cảnh phim còn được "chế" lại khắp TikTok, tạo nên trào lưu hài hước.

(còn tiếp)