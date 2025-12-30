“Nhà tiên tri” tuyên bố “hoãn Ngày Tận thế”, dùng tiền quyên góp mua xe sang

HHTO - Một “nhà tiên tri” người Ghana đã cảnh báo về “Ngày Tận thế” mà anh ta được “báo mộng”. Nhưng ngày đó trôi qua mà thế giới vẫn bình thường, anh ta lại tuyên bố rằng nhờ lòng thành của anh mà “Ngày Tận thế được hoãn”. Sau đó, anh ta xuất hiện cùng một chiếc ô tô đắt đỏ mà nhiều người cho rằng anh ta dùng tiền quyên góp của những người đã tin tưởng mình để mua. Sự việc này đang gây nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Thỉnh thoảng trên thế giới lại xuất hiện một vài “nhà tiên tri”, và mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy ai có khả năng tiên tri thực sự, nhưng không ít người vẫn tin những “lời tiên tri” của họ.

Vài tháng trước, có một người Ghana tên là Ebo Enoch, tự đặt biệt danh là Ebo Noah, và tự xưng mình là “nhà tiên tri”, cảnh báo rằng sẽ xảy ra “Đại Hồng Thủy” từ ngày 25/12/2025. Anh này khẳng định đã được “báo mộng” nhiều lần về “Đại Hồng Thủy 2025” suốt 3 năm nay. Anh ta lại lấy tên giống nhân vật Noah đã đóng con tàu để cứu thế giới trước trận Đại Hồng Thủy trong các câu chuyện cổ xưa, nên rất nhiều người tin, theo trang Punch.

"Nhà tiên tri" tự xưng Ebo Noah. Ảnh: Ebo Noah.

Ebo thông báo từ hồi tháng 8 rằng anh đang làm vài “Con tàu của Ebo Noah” dưới sự giám sát của các bậc thánh thần, ai muốn thoát nạn thì anh sẽ mời lên tàu miễn phí. Nói là khách không phải mua vé tàu nhưng nhiều người vẫn tự nguyện gửi tiền quyên góp để Ebo có kinh phí đóng tàu, theo một số trang tin.

Theo trang Deccan Herald và Punch, hàng chục ngàn người đã theo dõi Ebo Noah và trong mấy ngày vừa rồi, hàng trăm người còn mang theo hành lý đến nơi mà Ebo nói rằng đang đóng tàu.

Ebo bên một con tàu mà anh ta bảo rằng mình đang đóng. Ảnh: Ebo Noah.

Thế nhưng ngày 25/12 đã trôi qua và lời tiên tri của Ebo không thành sự thật. Ebo lại lên mạng thông báo rằng anh được “báo mộng” là tàu của anh không thể chở hết những người muốn lên, nên anh đã cầu xin và lòng thành của anh được các bậc thánh thần ghi nhận, nên họ cho một cơ hội nữa. Tức là, “Ngày Tận thế” được hoãn để Ebo có thời gian đóng vài con tàu nữa. Noah “khuyên” những người theo dõi mình là cứ ở nhà thoải mái vì thời gian hoãn… cũng lâu.

Nếu mới đến thế thì cũng coi như tốn thời gian của những người theo dõi và tìm đến chỗ đóng tàu thôi. Nhưng sự việc xảy ra sau đó lại đáng nói hơn: Ebo xuất hiện trên một chiếc xe Mercedez mới, trị giá khoảng 89.000 đôla Mỹ (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Sau khi "Ngày Tận thế" được hoãn thì Ebo xuất hiện trên chiếc xe Mercedez mới. Ảnh: Amplify Africa.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ và tức giận, cho rằng Ebo đã dùng tiền quyên góp dành cho việc đóng tàu để mua xe ô tô.

Hiện những người tin tưởng Ebo vẫn đang chờ nghe giải thích về sự việc này nhưng “nhà tiên tri” chưa lên tiếng.