“Thử thách nghèo khó” gây tranh cãi: Khi sự túng thiếu bị biến thành trò đùa

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở Hàn Quốc đang có một trào lưu trên mạng xã hội, gọi là “thử thách nghèo khó”, trong đó nhiều người thi nhau “khoe” mức độ “nghèo khó” của mình. Điều đáng nói là những “người nghèo” này toàn xuất hiện cùng siêu xe và trên khoang hạng nhất của những chuyến bay. Trào lưu này bị đang phản đối mạnh vì cho rằng nó rất phản cảm.

Một trào lưu trên mạng xã hội ở Hàn Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý và cả phản đối do tính “nực cười” của nó. Đó là trào lưu “thử thách nghèo khó”, mà người tham gia sẽ chia sẻ ảnh hoặc video thể hiện cuộc sống sang chảnh nhưng lại chú thích là “nghèo cùng cực”, “khổ chết mất”…

Chẳng hạn, một người đăng bài lên mạng xã hội là: “Nghèo không chịu nổi, hôm nay tôi lại phải ăn mì tôm và cơm cuộn (kimbap). Bao giờ tôi mới thoát nghèo đây?”. Kèm theo đó là ảnh nồi mì, đĩa cơm cuộn và… chiếc chìa khóa xe Ferrari.

ferr.jpg
Một hình ảnh "khoe nghèo" của người giàu. Ảnh: Galmuri.

Có những bài đăng khác cũng có ảnh bát mì tôm, nhưng lại ở trong khoang hạng nhất của máy bay, người đăng ghi là “Nghèo khổ sở”. Có người thì đăng ảnh cái xe đẩy trẻ em của thương hiệu Dior với giá 15 triệu won (hơn 275 triệu đồng) và viết rằng việc mua cái xe này khiến nhà “hết sạch tiền”. Rồi những hình ảnh chụp trong xe ô tô thể thao sang trọng, người trong ảnh thì đeo đồng hồ hàng hiệu, nhưng lại chú thích là thiếu tiền mua xăng…

car-2852.jpg
Chỉ có thể mua vài gói mì, không có tiền đổ xăng? Ảnh: Mission Media.

Cũng có người đăng ảnh phòng khách rộng thênh thang với nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt tiền rồi lại ghi: “Tất cả những gì tôi có chỉ là vài bức tranh và một chú chó”.

Trào lưu này đang nhận nhiều phản ứng tiêu cực ở Hàn Quốc. Rất nhiều người nhận xét rằng sự nghèo khó đang bị lấy ra làm trò đùa, và việc này đã vượt giới hạn (về đạo đức) rồi.

Một số người bình luận, thà cứ thẳng thắn khoe giàu như bình thường còn đỡ thô thiển hơn là khoe giàu rồi kêu mình nghèo thế này.

money.jpg
"Nghèo đến mức chỉ có thể ăn mì" được khoe trên mạng thế này đây. Ảnh: Jongwoan Kim.

Các nhà phê bình thì cho rằng, trào lưu này đang biến sự khó khăn về tài chính thành một hình thức giải trí, bất chấp ảnh hưởng về cảm xúc đối với những người còn đang vất vả lo cơm áo gạo tiền.

“Thử thách” nói trên thực sự cho thấy ranh giới giữa sự hài hước và thiếu nhạy cảm có thể bị xóa mờ đến mức nào. Và nó đặt ra câu hỏi nghiêm túc rằng nếu những việc như thế này trở nên phổ biến hơn, thì lòng cảm thông của con người có còn không?

ft1471.jpg
Thục Hân
