Một xã ở Vĩnh Long đề nghị tạm ngưng karaoke trong 10 ngày để học sinh ôn thi học kỳ

LINH LÊ

HHTO - Nhằm tạo không gian yên tĩnh cho học sinh bước vào giai đoạn ôn tập cuối học kỳ, UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị người dân và các cơ sở trên địa bàn tạm ngưng hoạt động karaoke trong vòng 10 ngày.

Theo nội dung văn bản, việc tạm ngưng karaoke gia đình và các cơ sở hát với nhau được áp dụng từ ngày 29/12 đến 17h ngày 9/1. Đây là khoảng thời gian học sinh các cấp đang tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I, do đó chính quyền địa phương mong muốn hạn chế tối đa tình trạng tiếng ồn ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hào cho biết, chủ trương này mang tính vận động, khuyến khích sự đồng thuận của người dân, xuất phát từ mong muốn chung là tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh trên địa bàn. Trước đây, địa phương cũng từng triển khai biện pháp tương tự và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

hat-karaoke-loa-keo-keo-17662172670581885735177jpg.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo đề nghị của UBND xã, các hộ gia đình và cơ sở karaoke cần tạm dừng sử dụng thiết bị âm thanh công suất lớn trong thời gian trên. Riêng các cơ sở đã được đầu tư phòng cách âm đầy đủ vẫn có thể hoạt động theo lịch đăng ký. Đối với các trường hợp tổ chức tiệc cưới, hỏi, gia đình được phép sử dụng âm thanh trong thời gian tối đa 2 ngày, bao gồm ngày chính lễ và đêm trước ngày lễ, nhưng phải thông báo và được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

UBND xã Tân Hào cũng giao các ban, ngành, đoàn thể, trưởng ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành. Công an xã và bộ phận văn hóa - xã hội được phân công phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Đại diện chính quyền địa phương khẳng định, việc tạm ngưng karaoke không chỉ nhằm phục vụ cho kỳ thi trước mắt mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn trật tự, hạn chế tiếng ồn, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm liên quan đến việc học tập của học sinh.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Vĩnh Long #karaoke #học kỳ #ôn thi #xã Tân Hào #tạm ngừng karaoke để ôn thi #học sinh Vĩnh Long

