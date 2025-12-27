Tất tật về bộ SGK được thống nhất sử dụng toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

HHTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 3558/QĐ - BGDĐT về việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) trên toàn quốc từ năm học tới.

Theo Quyết định, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được sử dụng đồng loạt trên cả nước từ năm học 2026 - 2027.

Đây là bộ SGK đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, đảm bảo về mặt khoa học, sư phạm, pháp lý và tính ổn định. Bộ sách cũng đang được sử dụng rộng rãi tại 34 tỉnh, thành phố, giúp hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh khi chuyển sang mô hình SGK chung.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ được sử dụng thống nhất trong năm học tới. (Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam)

Việc thống nhất SGK được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm chi phí xã hội, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức giữa các vùng miền.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, quyết định này được nhiều người dân ủng hộ bởi khi thống nhất một bộ SGK, nguồn tài nguyên sách sẽ được vận dụng triệt để, có thể chia sẻ lại cho các khóa sau cùng sử dụng.

Đồng thời, mạch kiến thức học tập giữa các lớp, các cấp sẽ được liên thông hơn, tránh những bất cập trong quá trình chuyển đổi. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng SGK cũng góp phần giảm các chi phí để mua sách mới cho mỗi năm học, giúp tiết kiệm khoản chi phí cho các gia đình và xã hội.