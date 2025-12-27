Nhiều trường đại học bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2026

HHTO - Tính đến ngày 26/12, một số trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026 để các thí sinh có nguyện vọng tham khảo sớm.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) năm nay sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12; Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT. Trường cũng sẽ là đơn vị tổ chức kỳ thi V-SAT với 2 đợt lần lượt vào ngày 12/4/2026 và 10/5/2026.

Nguồn: ReviewEdu

Đồng thời, trường sẽ mở thêm ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành. Trường tuyển sinh 4 chương trình Tài năng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing. Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường THPT chuyên trên cả nước được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vẫn giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng (chiếm 3% chỉ tiêu); Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 4 tổ hợp chính gồm A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); Xét tuyển kết hợp các phương thức (chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực...) (xét tuyển điểm thi và kết hợp tổng chiếm 97% chỉ tiêu).

Nguồn: VnExpress

Đáng chú ý, quy mô tuyển sinh năm nay của NEU sẽ không quá 9.000 chỉ tiêu và dự kiến tuyển sinh một số ngành/ chương trình đào tạo mới bên cạnh 73 mã ngành hiện hữu. Trường sẽ cập nhật thông tin tuyển sinh chi tiết và cụ thể trước ngày 15/2/2026 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT sau khi Bộ công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) sẽ không sử dụng kết quả học bạ cũng như bỏ 3 tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) trong tuyển sinh các ngành đào tạo chính quy trong nước (trừ các ngành theo chương trình liên kết nước ngoài).

Trường tuyển sinh 6 ngành đào tạo với 3.000 chỉ tiêu, dự kiến sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trong nước gồm: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) và X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Nguồn: UniZone

Đối với tuyển sinh các ngành đào tạo chính quy trong nước, Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (gồm Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi); Xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level cũng như đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi/cuộc thi khoa học kỹ thuật sẽ được cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với 2 ngành tuyển sinh hệ liên kết nước ngoài, trường sẽ xét tuyển theo các phương thức gồm: Xét kết hợp kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế; Xét kết quả học tập THPT; Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVEL; Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Trường cũng lưu ý rằng thông tin tuyển sinh chi tiết năm 2026 sẽ có trong thông báo tuyển sinh chính thức sau của nhà trường.