Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Nhiều trường đại học bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2026

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Tính đến ngày 26/12, một số trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026 để các thí sinh có nguyện vọng tham khảo sớm.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) năm nay sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12; Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM; Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT. Trường cũng sẽ là đơn vị tổ chức kỳ thi V-SAT với 2 đợt lần lượt vào ngày 12/4/2026 và 10/5/2026.

truong-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-uef-2.jpg
Nguồn: ReviewEdu

Đồng thời, trường sẽ mở thêm ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành. Trường tuyển sinh 4 chương trình Tài năng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing. Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường THPT chuyên trên cả nước được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vẫn giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng (chiếm 3% chỉ tiêu); Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 4 tổ hợp chính gồm A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); Xét tuyển kết hợp các phương thức (chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực...) (xét tuyển điểm thi và kết hợp tổng chiếm 97% chỉ tiêu).

dh-xay-dung-ha-noi-kinh-te-quo-4461-7877-1689005637.jpg
Nguồn: VnExpress

Đáng chú ý, quy mô tuyển sinh năm nay của NEU sẽ không quá 9.000 chỉ tiêu và dự kiến tuyển sinh một số ngành/ chương trình đào tạo mới bên cạnh 73 mã ngành hiện hữu. Trường sẽ cập nhật thông tin tuyển sinh chi tiết và cụ thể trước ngày 15/2/2026 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT sau khi Bộ công bố quy chế và hướng dẫn tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) sẽ không sử dụng kết quả học bạ cũng như bỏ 3 tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) trong tuyển sinh các ngành đào tạo chính quy trong nước (trừ các ngành theo chương trình liên kết nước ngoài).

Trường tuyển sinh 6 ngành đào tạo với 3.000 chỉ tiêu, dự kiến sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trong nước gồm: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) và X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

dai-hoc-kinh-te-dhqghn.jpg
Nguồn: UniZone

Đối với tuyển sinh các ngành đào tạo chính quy trong nước, Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (gồm Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi); Xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level cũng như đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi/cuộc thi khoa học kỹ thuật sẽ được cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với 2 ngành tuyển sinh hệ liên kết nước ngoài, trường sẽ xét tuyển theo các phương thức gồm: Xét kết hợp kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế; Xét kết quả học tập THPT; Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVEL; Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Trường cũng lưu ý rằng thông tin tuyển sinh chi tiết năm 2026 sẽ có trong thông báo tuyển sinh chính thức sau của nhà trường.

image.jpg
Phi Long (tổng hợp)
#Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #tuyển sinh #phương án tuyển sinh #đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục