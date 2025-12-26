Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến điều chỉnh hàng loạt tổ hợp môn xét tuyển

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Đây là điểm đáng chú ý trong thông tin dự kiến tổ hợp môn xét tuyển năm 2026 của Trường Đại học Luật TP.HCM công bố ngày 26/12. Việc này nhằm đáp ứng quy định về tỷ lệ môn chung trong điểm xét tuyển chính thức áp dụng từ năm tuyển sinh này.

Trường dự kiến sẽ ngưng xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) cho ngành Luật. Ba tổ hợp trên cùng với một số tổ hợp khác như Toán - Ngữ văn - Giáo dục kinh tế và pháp luật, Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh,... cũng sẽ được ngừng sử dụng để xét tuyển cho nhiều ngành.

Thay vào đó, trường bổ sung nhiều tổ hợp môn mới như: X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học), D11 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí), D12 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học),... Riêng ngành Luật, trường dự kiến bổ sung nhiều tổ hợp mới có sự kết hợp giữa Ngữ văn, Ngoại ngữ (gồm Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật) với các môn học như Lịch sử, Địa lí, Hóa học, Vật lí,...

z7367619416983-30ff4f65ef95462c3ca57a5feba9a9f9.jpg
z7367619795504-ab9c3c9265516b6c599e4411dd3567bd.jpg
Thông tin về các thay đổi dự kiến trong tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Luật TP.HCM (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Nhà trường dự kiến thay đổi các tổ hợp xét tuyển nhằm đáp ứng quy định môn chung chiếm tỉ lệ 50% điểm xét tuyển chính thức áp dụng từ năm 2026. Như vậy, dự kiến mỗi ngành sử dụng từ 4 đến 6 tổ hợp môn xét tuyển.

Trong đó, các tổ hợp của mỗi ngành đều có tối thiểu 2 môn chung gồm Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với Tiếng Anh (riêng ngành Luật sử dụng môn Ngoại ngữ). Môn thứ 3 thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Việc thay đổi tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Luật TP.HCM và một số trường đại học khác nhằm đáp ứng theo quy định tại Khoản 3, điều 1, Thông tư số 06/2025/TT- BGDĐT ngày 19/3/2025 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: "Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét".

image.jpg
Phi Long (tổng hợp)
#Tuyển sinh #xét tuyển #tổ hợp #Trường Đại học Luật TPHCM

