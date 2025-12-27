Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh các cấp ở TP.HCM chính thức được nghỉ Tết Bính Ngọ trong 11 ngày

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh các cấp của thành phố.

Theo tờ trình 5672/TTr-SGDĐT ngày 11/12/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có đề xuất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Ngành GD&ĐT Thành phố. Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT tại tờ trình nêu trên, thống nhất thời gian nghỉ Tết đối với học sinh các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố.

Như vậy, học sinh các cấp học trên địa bàn TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày thứ Năm, 12/2/2026 (25 tháng Chạp) đến hết ngày Chủ nhật, 22/2/2026 (6 tháng Giêng). Ngày đi học cuối cùng sẽ là thứ Tư, 11/2/2026 (24 tháng Chạp). Ngày đi học trở lại sẽ là thứ Hai, 23/2/2026 (7 tháng Giêng). Tổng số ngày nghỉ trong kỳ nghỉ Tết năm nay của học sinh là 11 ngày.

image-1.jpg
Học sinh TP.HCM tham gia hoạt động hội chợ trước thềm nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Tiền Phong Online)

UBND TP.HCM giao cho Sở GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục.

image.jpg
Phi Long (tổng hợp)
#Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 #Tết Nguyên đán Bính Ngọ #Học sinh TP HCM

