Tin vui cho hàng tỉ người dùng: Google sắp tới sẽ cho phép đổi tên địa chỉ Gmail

HHTO - Tính năng mới của Google sẽ cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail của mình thành địa chỉ mới "@gmail.com" với tên người dùng khác.

Sau nhiều năm phản đối, Google đang thử nghiệm một tính năng được người dùng yêu cầu từ lâu, cho phép họ thay đổi tên người dùng Gmail mà không bị mất tài khoản.

Google sắp cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail.

Cụ thể, Google đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép thay đổi tên tài khoản của địa chỉ Gmail. Như đã đề cập trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Google đã bắt đầu triển khai tính năng thử nghiệm cho phép người dùng sửa đổi phần đầu tiên của địa chỉ email, tức là phần đứng trước “@gmail.com”.

Việc triển khai đã bắt đầu một cách lặng lẽ với Ấn Độ là thị trường thử nghiệm đầu tiên của công ty. Những phát hiện ban đầu cho thấy tính năng này dựa trên cài đặt tài khoản Google chứ không phải Gmail.

Tính năng mới hiện đang được thử nghiệm tại Ấn Độ.

Tính năng thử nghiệm này cho phép một số người dùng thay đổi tên người dùng email, nhưng không cho phép họ chuyển đổi địa chỉ Gmail sang một tên miền hoàn toàn khác hoặc sử dụng lại tên người dùng đã được người khác sử dụng.

Vì địa chỉ Gmail của người dùng là một phần của danh tính kỹ thuật số của họ, việc cho phép họ thay đổi địa chỉ này có thể mang lại sự linh hoạt cần thiết, giúp họ không phải tạo một tài khoản Gmail mới từ đầu.

Nếu địa chỉ Gmail của bạn vẫn còn chứa biệt danh đã cũ cả chục năm, các dãy số ngẫu nhiên (vì những dãy số bạn muốn không khả dụng), hoặc một số ký tự chữ và số mà bạn không muốn đề cập trong sơ yếu lý lịch, bạn sẽ có thể thay đổi địa chỉ Gmail của mình khi tính năng này được triển khai rộng rãi hơn.

Người dùng trong tương lai có thể đặt lại tên gmail của mình.

Thay vì phải quản lý nhiều tài khoản và chuyển tiếp email từ tài khoản này sang tài khoản khác, tính năng mới cho phép bạn dọn dẹp địa chỉ email của mình mà vẫn giữ nguyên email, file Drive và các đăng ký của bạn.

Cần lưu ý rằng Google chưa xác nhận rằng liệu tính năng này có được triển khai trên toàn cầu hay không. Cũng chưa rõ liệu Google có giới hạn số lần bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc tên người dùng hay không, hoặc công ty sẽ xử lý việc đăng nhập của bên thứ ba bằng tên người dùng đã thay đổi như thế nào.