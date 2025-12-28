Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Olympia 26: Nữ sinh Quảng Trị bỏ xa đối thủ, giành giải nhất Tuần với 300 điểm

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Nữ sinh Quảng Trị đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế với 300 điểm trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Thị Hải Nhân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị), Nguyễn Quốc Khôi Nguyên (trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội), Huỳnh Chí Vỹ (trường THPT Tây Nam - TP.HCM), Ngô Hiểu Lam (trường THPT Kiến An - Hải Phòng).

605990427-1295021442649554-688296584105678541-n.jpg
Lộ diện bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng sôi động. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Hải Nhân tạm dẫn đầu với 80 điểm, theo sau là Chí Vỹ với 40 điểm, Khôi Nguyên 35 điểm và Hiểu Lam 30 điểm.

screenshot-107.png
Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 15 chữ cái, khi các gợi ý lần lượt mở ra, các thí sinh liên tục nhấn chuông nhưng đều tiếc nuối vì đáp án đưa ra chưa chính xác cho từ khóa là “Bệnh Truyền Nhiễm”. Kết thúc phần thi, Hải Nhân dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, đứng thứ hai là Chí Vỹ với 70 điểm, Hiểu Lam 60 điểm và Khôi Nguyên 55 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số trở nên gay cấn hơn. Hải Nhân vẫn giữ vững phong độ ở vị trí đầu với 220 điểm, bỏ xa các nhà leo núi khác. Hiểu Lam có 110 điểm, Chí Vỹ 100 điểm và Khôi Nguyên 85 điểm.

Tại phần thi Về đích, Hải Nhân chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nữ sinh chưa trả lời đúng, Chí Vỹ nhanh tay nhấn chuông nhưng đáp án đưa ra không chính xác. Hải Nhân xuất sắc trả lời đúng câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba dùng ngôi sao hy vọng, kết thúc phần thi với 290 điểm.

screenshot-109.png
Hải Nhân là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm.

Hiểu Lam chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở cả ba câu hỏi, nữ sinh đã không đưa ra đáp án chính xác. Chí Vỹ nhấn chuông trả lời ở câu thứ hai và giành được 20 điểm từ Hiểu Lam. Nữ sinh kết thúc phần thi của mình với 70 điểm

screenshot-110.png
Hiểu Lam tiếc nuối không đưa ra được đáp án đúng ở cả ba câu hỏi và kết thúc phần thi với 70 điểm

Chí Vỹ lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Hải Nhân tiếp tục thể hiện xuất sắc khi nhấn chuông giành quyền trả lời ở câu hỏi thứ hai và đưa ra đáp án chính xác. Ở câu hỏi cuối cùng, Chí Vỹ đã có được 20 điểm cho câu trả lời đúng của mình. Tổng số điểm của Chí Vỹ sau phần thi của mình là 130 điểm.

screenshot-112.png
Chí Vỹ có màn đối thoại hài hước vô cùng đáng yêu với MC trong phần thi Về đích của mình.

Khôi Nguyên lựa chọn câu hỏi 20 – 20 – 30 điểm. Nam sinh xuất sắc trả lời đúng cả ba câu hỏi và sử dụng ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng, kết thúc phần thi với 185 điểm.

screenshot-113.png
Khôi Nguyên xuất sắc trả lời chính xác cả ba câu hỏi và đem về 185 điểm cho phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Hải Nhân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với số điểm xuất sắc 300 điểm.

screenshot-119.png
Hải Nhân chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1 với tổng số điểm là 300.

Về nhì là Nguyễn Quốc Khôi Nguyên (trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội) với 185 điểm, Huỳnh Chí Vỹ (trường THPT Tây Nam - TP.HCM) với 130 điểm và Ngô Hiểu Lam (trường THPT Kiến An - Hải Phòng) với 70 điểm.

image.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
