Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Tuyên dương các thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Tối 27/12, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025 đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thầy cô giáo, phụ huynh và 150 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số xuất sắc thuộc 53 dân tộc thiểu số đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng vui mừng tuyên dương và ấn tượng khi được biết có 29 bạn học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 bạn đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 bạn đoạt giải cao hoặc giành huy chương trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế; 43 bạn trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với số điểm cao. Có 1 bạn sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Đại học. Đặc biệt, có 17 bạn trẻ thuộc các dân tộc ít người và có khó khăn đặc thù đã nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích xuất sắc.

736b489d72a3fdfda4b2-1-17668458961821350011228.jpg
Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên đồng bào dân tộc đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được trao bằng khen (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc được tuyên dương năm nay được lựa chọn trong tổng số 900 hồ sơ. Các bạn là đại diện cho 53 dân tộc thiểu số trên cả nước, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cũng đã trao bằng khen cho các bạn học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại buổi lễ.

image.jpg
Phi Long (tổng hợp)
Theo Báo điện tử Chính phủ
#thế hệ trẻ tiêu biểu #Phát huy tiềm năng thế hệ trẻ dân tộc thiểu số #năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục