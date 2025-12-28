Tuyên dương các thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thầy cô giáo, phụ huynh và 150 học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số xuất sắc thuộc 53 dân tộc thiểu số đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng vui mừng tuyên dương và ấn tượng khi được biết có 29 bạn học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 bạn đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 bạn đoạt giải cao hoặc giành huy chương trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế; 43 bạn trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với số điểm cao. Có 1 bạn sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Đại học. Đặc biệt, có 17 bạn trẻ thuộc các dân tộc ít người và có khó khăn đặc thù đã nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích xuất sắc.

Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên đồng bào dân tộc đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được trao bằng khen (Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc được tuyên dương năm nay được lựa chọn trong tổng số 900 hồ sơ. Các bạn là đại diện cho 53 dân tộc thiểu số trên cả nước, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cũng đã trao bằng khen cho các bạn học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại buổi lễ.