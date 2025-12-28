SSStudy trao tặng 500 suất học bổng hỗ trợ đến 70% học phí cho học sinh 2K8

Sau những kết quả tích cực từ chương trình “Học bổng đồng hành - Kiến tạo tương lai” dành cho học sinh 2007, SSStudy tiếp tục mở rộng hành trình đồng hành cùng thế hệ 2008, chính thức triển khai 500 suất học bổng với mức hỗ trợ lên tới 70% học phí, nhằm hỗ trợ học sinh trên toàn quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Đồng hành từ bối cảnh đổi mới của kỳ thi

Trong những năm gần đây, các kỳ thi riêng và kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển đại học tại Việt Nam đã chứng kiến nhiều thay đổi đáng kể, từ cấu trúc đề thi đến cách thức đánh giá kết quả. Các kỳ thi ngày càng chú trọng kiểm tra tư duy, kỹ năng tổng hợp và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thay vì chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ.

SSStudy triển khai học bổng “Đồng hành - Kiến tạo tương lai” dành cho học sinh 2K7.

Sự chuyển dịch này đặt ra không ít thách thức cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện học tập, khi phải chuẩn bị cho một giai đoạn chuyển tiếp mang tính quyết định. Bên cạnh đó, quá trình học tập ở bậc THPT, từ lớp 10 đến lớp 12, vẫn nặng về kiến thức lý thuyết, khiến nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc thích nghi với yêu cầu tư duy đa dạng và cường độ cao của các kỳ thi đánh giá năng lực mới.

Xuất phát từ thực tế đó, SSStudy hướng đến giải pháp đồng hành toàn diện, không chỉ hỗ trợ học sinh về mặt chi phí thông qua các suất học bổng hỗ trợ học phí, mà còn cung cấp phương pháp học tập phù hợp với bối cảnh đổi mới của giáo dục và tuyển sinh, giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào các kỳ thi quan trọng.

Học trực tuyến tương tác, nền tảng cho sự đồng hành trọn vẹn

Mang đến giá trị đồng hành trọn vẹn cho học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp nhiều biến động của các kỳ thi hiện nay, chương trình học bổng của SSStudy được triển khai hoàn toàn theo hình thức trực tuyến, giúp học sinh trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận cơ hội học tập chất lượng cao mà vẫn tối ưu chi phí.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt - đại diện SSStudy chia sẻ: “Toàn bộ các lớp học được tổ chức trên nền tảng ClassIn, ứng dụng công nghệ mô phỏng lớp học tương tác hiện đại, cho phép học sinh trao đổi trực tiếp với giảng viên, tham gia thảo luận nhóm và thực hành ngay trong giờ học, tạo cảm giác gần gũi như học trực tiếp tại lớp. Mô hình học tập này giúp học sinh chủ động thời gian, giảm chi phí đi lại nhưng vẫn đảm bảo tính tương tác và hiệu quả trong suốt quá trình ôn luyện”.

Các lớp học của SSStudy được tổ chức trực tuyến trên nền tảng ClassIn, tăng tính tương tác giữa giảng viên và học sinh.

Không chỉ dừng lại ở hình thức, chương trình đào tạo của SSStudy được thiết kế bám sát những thay đổi mới trong cấu trúc đề thi và phương thức tuyển sinh, chuyển trọng tâm từ luyện đề máy móc sang rèn tư duy, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Nội dung học tập được cá nhân hóa theo năng lực của từng học sinh, giúp các em từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để thích nghi với các kỳ thi đánh giá năng lực và các phương thức xét tuyển đại học đa dạng hiện nay.

Hình ảnh lớp học tại SSStudy.

Bên cạnh đó, SSStudy chú trọng xây dựng lộ trình học tập dài hạn, kết hợp giữa kiến thức nền, kỹ năng làm bài và định hướng chiến lược thi cử nhằm giúp học sinh không chỉ vượt qua một kỳ thi cụ thể mà còn hình thành năng lực học tập bền vững trong tương lai. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà chương trình “Học bổng đồng hành - Kiến tạo tương lai” hướng tới trong lần triển khai dành cho học sinh 2K8.

Đào sâu các nhóm khóa học trọng điểm

Trong khuôn khổ chương trình học bổng, SSStudy tập trung hỗ trợ học sinh tiếp cận các nhóm khóa học trọng điểm, bám sát xu hướng tuyển sinh hiện nay, bao gồm ôn thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Đánh giá tư duy (ĐGTD) và luyện thi Toán tốt nghiệp THPT.

Các chương trình này được thiết kế theo định hướng phát triển tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu, lập luận và giải quyết vấn đề, những năng lực được đánh giá ngày càng cao trong các kỳ thi hiện nay. Thay vì luyện đề tràn lan, học sinh được hướng dẫn cách tiếp cận bài thi một cách có chiến lược, giúp nâng cao hiệu quả làm bài và giảm áp lực trong quá trình ôn luyện.

500 suất học bổng hỗ trợ đến 70% học phí cho học sinh 2K8

Với 500 suất học bổng “Đồng hành - Kiến tạo tương lai” có mức hỗ trợ lên tới 70% học phí, SSStudy kỳ vọng có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời mở rộng cơ hội để học sinh 2K8 trên toàn quốc tiếp cận phương pháp học tập phù hợp với bối cảnh giáo dục mới, từ đó chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình học tập và định hướng tương lai.

Cách thức đăng ký: Các em học sinh và phụ huynh quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết thể lệ và đăng ký nhận học bổng thông qua website chính thức của SSStudy: https://www.ssstudy.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp tại đây để được tư vấn và hỗ trợ.