Đạt điểm tuyệt đối, các “thủ khoa SAT” Việt Nam tự hào chinh phục Top 1% thế giới

Phô Mai (tổng hợp)

HHTO - Lộ diện những gương mặt Gen Z đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi SAT, ghi tên mình vào nhóm “thủ khoa SAT” tại Việt Nam.

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa phổ biến, thường được sử dụng trong xét tuyển đại học tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Bài thi gồm hai phần Đọc - Viết và Toán, với thang điểm tối đa 1600/1600.

Theo College Board, mỗi năm có khoảng hai triệu thí sinh trên toàn cầu tham dự SAT, trong đó những người đạt từ 1530 điểm trở lên đã nằm trong Top 1% cao nhất thế giới. Thời gian gần đây, nhiều học sinh Việt Nam đã gây chú ý khi liên tiếp chinh phục mốc điểm ấn tượng này.

-3304.jpg
Quỳnh Chi là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất đạt số điểm tuyệt đối kỳ thi SAT. Ảnh: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thái Hồng Quỳnh Chi (sinh năm 2009, Hà Nội) là học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. Trước đó, nữ sinh đã sở hữu IELTS 8.5, từng là Á khoa kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội và hiện là thủ khoa lớp chuyên Hóa của trường. Quỳnh Chi cũng từng đỗ vào nhiều trường chuyên hàng đầu tại Hà Nội, trong đó có các suất học bổng và tuyển thẳng nhờ giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn Hóa.

u-7103.jpg
Với thế mạnh về Toán và Ngoại ngữ, Thế Tuấn đã chinh phục số điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT. Ảnh: THPT chuyên Ngoại ngữ.

Phạm Thế Tuấn (sinh năm 2008, Hà Nội), học sinh lớp 12A1, gây ấn tượng với IELTS 7.5, trong đó kỹ năng Reading đạt 8.5. Không chỉ mạnh về ngoại ngữ, Tuấn còn có nền tảng Toán học vững chắc khi từng giành Huy chương Vàng VioEdu Toán cấp thành phố từ năm lớp 8. Nam sinh đã trúng tuyển vào nhiều khối chuyên khác nhau như chuyên Anh, chuyên Toán.

-2632.jpg
Minh Thư, lớp 12A6 trường THPT chuyên Ngoại Ngữ gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn cùng nền tảng kiến thức tiếng Anh dày dặn. Ảnh: THPT chuyên Ngoại ngữ

Nguyễn Minh Thư (sinh năm 2008, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc tại các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh. Nữ sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi Tiếng Anh quận Hoàn Kiếm, giải Ba cấp thành phố và Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO. Minh Thư cũng đỗ khối chuyên Anh của ba trường chuyên lớn tại Hà Nội.

-4945.jpg
Sự cân bằng giữa học tập và hoạt động xã hội giúp hồ sơ của Bảo Trân trở nên nổi bật. Ảnh: THPT chuyên Ngoại ngữ.

Hà Bảo Trân (sinh năm 2008, Hà Nội) cho thấy hình ảnh một học sinh phát triển toàn diện. Cô bạn đạt IELTS 8.0, 12 năm học sinh giỏi, đồng thời tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh hiện là quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường và tham gia nhiều dự án thiện nguyện.

ocmj.jpg
Với tinh thần bền bỉ và sự chăm chỉ, Kiều Anh đã xuất sắc chinh phục 1600 điểm SAT sau 6 tháng ôn luyện. Ảnh: THPT chuyên Ngoại ngữ.

Nguyễn Kiều Anh (sinh năm 2008, Hà Nội) cũng là một cái tên gây chú ý với nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Nữ sinh xuất sắc đạt điểm SAT tuyệt đối và IELTS 8.0.

image.jpg
Phô Mai (tổng hợp)
