Hai gương mặt thủ khoa nổi bật của Y Hà Nội: Từ bảng điểm bá đạo đến đam mê chuyên ngành

HHTO - Vũ Ngọc Duy và Ngô Thu Hà đều bước vào trường Y bằng thành tích rực rỡ, tiếp tục duy trì phong độ suốt những năm đại học và nay lại cùng ghi dấu ấn ở kỳ thi bác sĩ nội trú vốn được coi là một “vòng loại khắc nghiệt” dành cho sinh viên y khoa.

Những ngày gần đây, mạng xã hội đổ dồn sự chú ý vào Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Nhiều cái tên nổi bật được dân tình bàn tán xôn xao, trong đó có thủ khoa Vũ Ngọc Duy và Ngô Thu Hà.

Ngô Thu Hà

Thu Hà từng gây chú ý từ năm 2019 khi trở thành thủ khoa khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) toàn quốc và chọn Y Hà Nội để bắt đầu hành trình. Sáu năm sau, cô tốt nghiệp với số điểm trung bình 8,42/10 - vừa là thủ khoa đầu vào, vừa là thủ khoa tốt nghiệp, một danh hiệu kép hiếm thấy trong lịch sử trường.

Theo chia sẻ của Thu Hà với báo Phú Thọ, cô bạn là cựu học sinh THPT chuyên Hùng Vương, đam mê Toán và từng giành nhiều giải thưởng về Toán học như: Giải Nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, huy chương Bạc cuộc thi giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Ngô Thu Hà trong buổi Match day. Ảnh: Fanpage trường Đại học Y Hà Nội

Thu Hà với thứ tự xếp hạng 14 lựa chọn chuyên ngành Ung thư, vốn nổi tiếng nhiều áp lực nhưng cũng là lĩnh vực cô tin có thể đồng hành thiết thực với người bệnh.

Vũ Ngọc Duy

Trong khi đó, Vũ Ngọc Duy, cựu học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, đến với trường Đại học Y Hà Nội bằng giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, được tuyển thẳng vào ngành Y khoa, rồi kết thúc quãng đường 6 năm bằng tấm bằng loại giỏi với số điểm 8,11/10 và trở thành thủ khoa trong kỳ thi bác sĩ nội trú với số điểm 25,09/30.

Vũ Ngọc Duy là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú 2025 (Ảnh: fanpage trường Đại học Y Hà Nội)

Ngọc Duy đã vinh dự hô to tên mình kèm số thứ tự 01 trong buổi Match Day, quyết định lựa chọn Sản phụ khoa, nơi anh tìm thấy cảm hứng từ những giờ học lâm sàng và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô.

Nhìn vào bảng điểm và chặng đường đầy thử thách các tân bác sĩ nội trú để lại phía sau, không hề cường điệu khi netizen gọi họ là “tinh hoa của tinh hoa”. Ý chí, nỗ lực, tính kỷ luật và khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu khiến Duy và Hà không chỉ là những thủ khoa trong danh sách, mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên đang bước vào con đường y khoa đầy thử thách.

Con đường nội trú sắp tới chắc chắn không nhẹ nhàng với lịch trực đêm, những ca bệnh khó, áp lực thời gian… Nhưng với những gì đã chứng minh, cả hai bác sĩ đều cho thấy họ không chỉ xuất sắc ở vạch xuất phát, mà còn đủ ý chí bền bỉ để sẵn sàng cho hành trình trở thành những chuyên gia y khoa hàng đầu của nước nhà.