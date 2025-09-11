Vì sao Sở GD&ĐT TP.HCM muốn dời giờ tan học đến sau 16h30?

HHTO - Sở GD&ĐT TP.HCM sắp tới sẽ có văn bản hướng dẫn về thời gian vào học của học sinh. Theo đó, học sinh các cấp sẽ không vào học trước 7h và sau 8h; không tan học trước 16h30.

Cụ thể, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang xin ý kiến Giám đốc để ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025 - 2026 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Sở sẽ quy định các trường không được cho học sinh tan học quá sớm.

Theo ông Minh, quy định sẽ theo hướng giờ vào học buổi sáng của học sinh không sớm hơn 7 giờ và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10h30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16h30.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cho biết hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn xếp lịch học của học sinh chưa phù hợp. Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15h hoặc 15h30 gây khó khăn, bất tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Năm học 2025-2026, các trường phổ thông trên cả nước thực hiện dạy 2 buổi/ ngày theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Bộ quy định, mỗi ngày dạy không quá 7 tiết nên nhiều trường ấn định giờ tan học rất sớm (15h hoặc 15h30).