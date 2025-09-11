“Tô điểm” tuổi trẻ cùng các câu lạc bộ sinh viên: Teen được nhiều hơn mất!

HHTO - Thời điểm nhập học cận kề, bên cạnh các vấn đề chuyên ngành và cách hòa nhập với môi trường mới, nhiều bạn trẻ cũng dần quan tâm hơn đến việc tham gia các câu lạc bộ sinh viên tại trường.

CLB sinh viên: Sức hấp dẫn khó thể chối từ!

Những năm trở lại đây, việc tham gia hoạt động tại câu lạc bộ sinh viên trở thành mối quan tâm của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn tân sinh viên. Từ các câu lạc bộ chuyên ngành, các tổ chức Đoàn - Hội, các câu lạc bộ năng khiếu hay tổ chức tình nguyện. Và mỗi mùa tuyển thành viên của các câu lạc bộ, đội nhóm đều thu hút sự quan tâm không nhỏ từ các bạn tân sinh viên.

Hình ảnh sôi động từ các hoạt động tập thể luôn thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Lê Nguyễn Kiều Anh (sinh năm 2004, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) từng là một trong những bạn trẻ mang trong mình năng lượng như thế: "Từ cấp ba, mình đã được thấy các anh chị khóa trước tham gia các tổ chức, CLB tại các trường Đại học của anh chị. Nhận thấy đây là môi trường tốt để học tập và trau dồi bản thân, nên mình đã quyết tâm sẽ tham gia một tổ chức khi lên Đại học". Chính vì lý do này, Kiều Anh đã chọn môi trường Đoàn - Hội để gắn bó đến thời điểm hiện tại.

Kiều Anh xác định mong muốn tham gia câu lạc bộ từ đầu. Ảnh: NVCC

Bên cạnh nhiều teen đã ấp ủ nguyện vọng là thành viên của các câu lạc bộ từ trước, nhiều bạn lại nảy sinh mong muốn này chỉ sau khi tiếp xúc và có những ấn tượng rất riêng.

Bạn Phan Yến Nhi (sinh năm 2005, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM), cho biết vốn dĩ mình không có ý định tham gia câu lạc bộ khi lên Đại học: “Ngày đó, khoa mình có khoảng 6 CLB, Đội, Nhóm tham gia chào đón tân sinh viên. Duy chỉ có CLB hiện tại mang đến cho mình cảm giác thân thuộc và dễ gần. Anh, chị khiến mình cảm thấy như người nhà và từ đó mình đã tìm hiểu rồi tham gia”. Hiện tại, Yến Nhi là thành viên của Câu lạc bộ tình nguyện Đom đóm đêm của trường.

Yến Nhi trở nên hứng thú với CLB sau một kỷ niệm đẹp. Ảnh: Phan Yến Nhi

"Được nhiều hơn mất"

Cũng như nhiều vấn đề khác, nhiều bạn sinh viên cũng băn khoăn với câu hỏi: “Tham gia để làm gì?”. Nhiều teen chọn câu lạc bộ với mong muốn nâng cao kỹ năng mềm, củng cố kỹ năng phục vụ chuyên ngành, trong khi số khác lại chọn câu lạc bộ đơn giản chỉ vì muốn có những trải nghiệm mới mẻ hoặc được thỏa mãn đam mê của mình thông qua các hoạt động khác nhau.

Khi nhắc đến những điều đã nhận được sau những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Kiều Anh cho biết bản thân đã học được nhiều hơn những gì bản thân kỳ vọng. “Ngoài những kỹ năng mềm cơ bản, mình còn học được cách đối diện và giải quyết vấn đề, cách lãnh đạo và cách để có thể vận hành, phát triển một tổ chức Đoàn. Việc tham gia môi trường tập thể như vậy đã giúp mình được củng cố thêm về tư tưởng đúng đắn về Đoàn, từ đó truyền cho mình thêm rất nhiều động lực để học hỏi và phát triển”.

Tổ chức Đoàn - Hội giúp Kiều Anh học hỏi nhiều điều. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự hứng khởi ban đầu, nhiều bạn cũng có những nỗi trăn trở riêng liệu bản thân có hòa nhập tốt vào một môi trường mới, thậm chí có phần lạ lẫm.

Thừa nhận bản thân là người hướng nội và ít giao tiếp, Yến Nhi ban đầu khá bỡ ngỡ khi phải tập hòa mình với một cộng đồng sôi nổi và hội tụ nhiều người hướng ngoại. “Tuy nhiên, sau khi hoạt động qua chiến dịch đầu tiên, mình đã dần mở lòng và gắn kết với mọi người hơn. Nhờ vậy mà kỹ năng giao tiếp và hòa nhập xã hội của mình cũng tốt lên không ít”.

Những hoạt động ý nghĩa cũng câu lạc bộ giúp Yến Nhi vượt qua những rụt rè. Ảnh: NVCC

Có thể nói, câu lạc bộ sinh viên là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc tô điểm thêm cho hành trình đại học rực rỡ của nhiều bạn trẻ. Dù vậy, cần phải cân nhắc thật cẩn thận sao cho các hoạt động câu lạc bộ không ảnh hưởng đến việc học tập nhé!